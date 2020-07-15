索尼 PS5 不仅有大块头还有大分量：一切只为性能和散热

7 月 15 日消息，月前，无数索粉期待已久的全新索尼 PS5 游戏主机终于正式揭晓，该机采用了双色 “夹心”造型设计，号称面向未来。而在近日，索尼 PS5 在亚马逊平台上的预订页面纷纷上线，一些此前不为人知的参数细节也渐渐浮出水面，预示着该机距离正式上市又进了一步。现在有最新消息，继该机的尺寸之后，近日其重量信息也现身了。

据亚马逊 PS5 预订页面显示的信息来看，该机的重量达到了 4.78Kg，比 PS4 的 2.8Kg 重了将近 2kg，同时也要略重于对手的 Xbox Series X 的 4.45kg。可以说，全新的索尼 PS5 在所有主机中都是块头和重量首屈一指的。而根据此前 PlayStation 主管 UX 设计的副总裁 Matt MacLaurin 透露的消息，由于 7nm 工艺带来了惊人的热性能，其功率也是非常之高，更大的空间和重量就是为了更好地进行散热。

其他方面，根据目前已知的消息，索尼 PS5 游戏主机将提供光驱和无光驱数字版两个版本，搭载 AMD 定制 8 核 Zen 2 CPU 3.5GHz (支持变频)。显卡为 RDNA2 架构的 AMD 定制款 GPU，频率最高 2.23GHz，支持每秒 10.28 万亿次浮点运算，支持 120Hz/8K 输出、3D 音效等，并可以直接向下兼容 PS4 游戏。

据悉，全新的索尼 PS5 游戏主机的售价和发售时间有望在今日揭晓，这笔此前传闻的时间略早了一些。至于价格，索尼 PS5 光驱版的价格为 499 美元，约合人民币 3530 元，无光驱数字版的价格为 399 美元，约合人民币 2825 元，如此来看该机的售价还是极具吸引力的。更多详细信息，我们拭目以待。