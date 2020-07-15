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Facebook 呼吁企业制定清晰、标准化数据隐私政策

2020/7/15 16:33:53来源：新浪科技作者：行云责编：孤城评论：

北京时间 7 月 15 日下午消息，据外媒报道，Facebook 公司发布了一篇论文，呼吁企业制定更加清晰、标准化的用户数据隐私政策。这是 Facebook 针对潜在监管所发布的白皮书的一部分，当前全世界各地政府都在采取行动，对企业的用户信息收集行为进行更严格的限制。

通常情况下，用户隐私政策，即企业披露信息、数据收集和使用方法的说明，都篇幅冗长且结构复杂，对于普通用户来说，理解和寻找相关信息难度颇大。Facebook 表示，利用推送或弹窗的方式呈现重要信息，也有其缺陷。由于这种方式被众多企业的 App 广泛使用，因此用户通常不会仔细阅读其中的内容。

Facebook 的这篇论文主要面向学术界、监管机构和政策制定者，论文主要概述了 Facebook 高管对用户隐私保护现状的一系列观察和疑问，以及是否应该制定一个适用于整个行业的标准。

最近几年来，Facebook 首席执行官马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）一直在呼吁对企业的隐私利用行为进行监管，他认为建立起适用于整个行业的规则，能够让企业更加明确自己能做些什么。而批评人士认为，监管可能在实际上对 Facebook 这样的大型科技企业更有利，因为这些公司拥有更多的资源和相关员工从事合规工作。

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关键词：facebook隐私

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