日产汽车发布纯电动跨界车 Ariya：续航 610 公里

7 月 15 日消息，据国外媒体报道，周三，日本汽车制造商日产汽车发布了纯电动跨界车 Ariya。

Ariya 的发布正值日产汽车内部动荡、高管更替、销量暴跌，以及与新冠病毒大流行相关的成本削减之际。

Ariya 去年作为概念车首次亮相，计划于 2021 年年中在日本上市销售，并将于 2021 年底前在欧洲、北美和中国上市。

这款车搭载有自动驾驶技术，因此它可以自动停车，可在即将发生碰撞时自动刹车，同时，它还可以连接网络。

此外，这款车有多种配置可供客户选择，以满足他们的个人需求，其中包括两轮驱动版和四轮驱动版，以及两种不同尺寸的电池。

在单次充电情况下，这款车的续航里程在 430 公里（267 英里）至 610 公里（379 英里）之间，具体取决于电池类型以及这款车是两轮驱动还是四轮驱动。

外媒报道称，日产将从中国电池巨头宁德时代采购电池，这些电池将是棱柱形 NMC（锂 - 镍 - 锰 - 钴 - 氧化物）电池，而不是 LEAF 使用的袋式电池。

据悉，Ariya 将与特斯拉 Model Y 展开竞争。Ariya 的起价在 4 万美元左右，仅比目前美国汽车的平均售价高出几千美元，而 Model Y 在美国的售价在 43690 美元至 53690 美元之间。