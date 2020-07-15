Graphcore 发布 7nm 级第二代 IPU 性能提升 8 倍

7 月 15 日消息，Graphcore 今日正式发布第二代 IPU 以及用于大规模系统级产品 IPU-Machine: M2000（IPU-M2000）。新产品比第一代 Graphcore IPU 性能提升 8 倍。中国很可能成为 Graphcore 最新推出的第二代处理器技术最先实现商业化落地的区域之一。

据介绍，IPU-M2000 是一款即插即用的机器智能刀片式计算单元，由 Graphcore 全新的 7 纳米 Colossus 第二代 GC200 IPU 提供动力，并由 Poplar 软件栈提供全面支持。其设计便于部署，并支持可扩展至大规模的系统。这款纤薄的 1U 刀片机可提供 1 个 PetaFlop 的机器智能计算，并集成了针对 AI 扩展优化的网络技术。

Graphcore 第二代 Colossus IPU 处理器：GC200

Graphcore IPU-M2000

IPU-M2000 可构建成 IPU-POD64 这一 Graphcore 全新模块化机架规模解决方案，可用于极大型机器智能横向扩展，提供前所未有的 AI 计算可能性，以及完全的灵活性和易于部署的特性。它可以从一个机架式本地系统扩展到高度互连的超高性能 AI 计算设施中的 1000 多个 IPU-POD64 系统。

“随着 IPU-M2000 和 IPU-POD64 的推出，Graphcore 进一步扩大了我们在机器智能领域的产品竞争优势。”Graphcore 首席执行官 Nigel Toon 指出：“Graphcore 通过技术创新实现更强有力的产品线，这些创新能够提供客户所期望的行业领先性能。对于寻求将机器智能计算添加到数据中心的客户而言，Graphcore 最新推出的 IPU-M2000 凭借其强大的算力、易于扩展的灵活性和突出的易用性，将具有极强的可行性和价值提升潜力。”

Mk1 IPU 产品的用户可以确信，他们现有的模型和系统可以在这些新的 Mk2 IPU 系统上无缝运行。与第一代 Graphcore IPU 产品相比，第二代产品的性能还将提高 8 倍。

Mk1 IPU 产品与 Mk2 IPU 产品性能对比

IPU-M2000 的设计使客户可以在 IPU-POD™配置中构建多达 64,000 个 IPU 的数据中心规模系统，提供 16ExaFlops 的机器智能计算能力。新的 IPU-M2000 甚至能够处理最艰巨的机器智能训练或大规模部署工作负载。

Graphcore 全新的 IPU-Fabric 技术使大规模连接 IPU-M2000 和 IPU-POD 成为可能，该技术是专为机器智能通信而从头设计的，并提供了专用的低时延结构，可在整个数据中心内连接 IPU。

Graphcore IPU-Fabric 技术

Graphcore 的 Virtual-IPU 软件与工作量管理和编排软件集成在一起，可以轻松地为许多不同的用户提供训练和推理服务，并允许根据工作情况调整和重新配置可用的资源。

Graphcore 的最新产品线是通过三大颠覆性技术创新实现的，这些创新可提供客户期望的行业领先性能：

计算：每个 IPU-M2000 的核心都是 Graphcore 新的 Graphcore ColossusMk2 GC200 IPU。该芯片采用台积电最新的 7 纳米工艺技术开发，每个芯片在一个 823 平方毫米的裸片上包含超过 594 亿个晶体管，使其成为有史以来最复杂的处理器。数据：每个 IPU 都有大量的 In-Processor Memory。Graphcore 新型 Mk2 GC200 在处理器内部具有史无前例的 900MB 超高速 SRAM，在每个处理器内核旁边都设有大量 RAM，以实现每位最低能量的访问。Graphcore 的 Poplar 软件还允许 IPU 通过 Graphcore 独特的 Exchange-Memory™通信访问 Streaming Memory™。这甚至可以支持具有数千亿个参数的最大模型。每个 IPU-M2000 都可以支持密度高达 450GB 的 Exchange-Memory，以及前所未有的 180TB / 秒的带宽。通信：IPU-M2000 具有内置的专用 AI 联网 IPU-Fabric。Graphcore 创建了一个新的 Graphcore GC4000 IPU-Gateway 芯片，该芯片可提供令人难以置信的低时延和高带宽，每个 IPU-M2000 均可提供 2.8Tbps。在从数十个 IPU 扩展到数以万计个 IPU 的过程中，IPU-Fabric 技术使通信时延几乎保持恒定。

“将强劲算力与网络能力相结合，我们能够处理全球最先进、最复杂的算法模型。”Graphcore 高级副总裁兼中国区总经理卢涛表示：“这样的算法模型，对中国本地的 AI 算法落地场景，如云计算、互联网和通信等场景都会产生推动作用，并将为 AI 产业者提供巨大的价值。”

Graphcore 是一家英国 AI 芯片硬件设计初创公司，成立于 2016 年，总部位于英国布里斯托，Graphcore 的主要业务是设计用于 AI 应用程序的处理器，为云服务等应 用提供产品支持。其 16 纳米 IPU GC2 处理器已量产。