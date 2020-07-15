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中汽协：“新能源汽车下乡活动”参与车型均为国产品牌，最高优惠 8000 元

2020/7/15 18:20:39来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 15 日消息 据财联社从中汽协方面获悉，在今日三部门下发 “开展新能源汽车下乡活动”通知后，已有多家参与这一活动的车企制订了相应措施，其中针对下乡车型的优惠政策多为 2000 元至 5000 元，最高为 8000 元

今日工业和信息化部网站发布了《三部门关于开展新能源汽车下乡活动的通知》（简称：通知），工业和信息化部、农业农村部、商务部决定联合组织开展新能源汽车下乡活动，时间为 2020 年 7 月 - 2020 年 12 月。《通知》明确，将安排 1 场启动活动（山东省青岛市，时间拟于 7 月下旬）、4 场专场活动（分别位于海南省海口市、云南省昆明市、四川省成都市、山西省太原市，时间从 8 月下旬至 9 月下旬）、系列企业活动。

IT之家了解到，本次新能源汽车下乡的参与者均为国产品牌，包括 10 家车企及 16 个车型，分别为：北京新能源汽车股份有限公司（北汽新能源 EC3）；长城汽车股份有限公司（长城欧拉 R1 和欧拉 IQ）；上汽通用五菱汽车股份有限公司（宝骏 E100、E200；宏光迷你 EV）；重庆长安新能源汽车有限公司（长安奔奔 E-star）；奇瑞新能源汽车技术有限公司（奇瑞 EQ1）；安徽江淮汽车集团股份有限公司（江淮 IEV6E）；比亚迪股份有限公司（比亚迪元、E1、E2、E3）；东风汽车集团有限公司（新能源 EX1）。

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关键词：电动汽车新能源汽车

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