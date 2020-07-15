看视频还带振动，这样的体验爽在哪里？

最近手机厂商越来越重视振动体验了，和拍照不太一样，手机的振动效果很难被用户感知，品牌上也不容易宣传，所以之前一直没有被重视起来。虽然苹果自 iPhone 6s 之后，已经让手机的振动反馈有了一次飞跃式的提升，但安卓厂商也只是跟风了一段时间的压感屏，振动体验本身还是没有被普遍重视。

这就形成了一个此消彼长的局势，用过的都说好，但没用过的很难感知。早期转子马达的「嗡嗡嗡」体验，更是让很多人习惯关掉手机的振动反馈。

可能是由于市场的充分竞争，之前不受重视的振动反馈最近也成为热点，线性马达在旗舰机上被广泛使用。不过如今包括苹果在内，振动反馈在手机上的应用也多是伴随交互、铃声，它还能用来干什么？B 站最近把振动反馈运用到了鬼畜视频里。

让一部分视频先振动起来

前不久 B 站上线了一批「动感视频」，手持 iPhone 8/iOS 13 以上的用户可以伴随视频中音乐的节奏，感受手机振动。首批支持的视频包括鬼畜、音乐 MV、古风弹奏、电子乐等，视频中的鼓点、节奏，会对应不同幅度、强度的振动变化，体验可以用「酸爽」来形容。

据 B 站表示，该技术是运用 AI 来识别视频中的节奏点，根据音频功率确定振动幅度，然后调用硬件达到不同强度的振感效果。目前只有使用对应机型的用户，在个别视频中可以体验此功能，不过根据官方说明，未来安卓用户也可能用上此功能。

看视频还带振动，这会成为未来的趋势吗？实际上这并不是什么新技术，早在 2016 年 Immersion 公司就推出过一个叫做 Content Portal 的应用，里面有一系列作为范例的视频，可以让你在手机上感受这样的效果。当然由于硬件的差异，不同机型的实际体验会有区别。

Immersion 是专注于提供振动反馈解决方案的公司，他们本身不生产硬件，只是作为方案提供商连接马达供应商和终端设备厂商。使用 Immersion 的设备包括平板电脑、游戏手柄、VR 手柄、可穿戴设备等，当然手机也是其中之一。

2016 年压感屏幕流行起来时，Immersion 与多家安卓厂商进行了合作，包括三星、华为、LG、魅族、金立等。不过随着压感屏的跟风期过去，手机的振动反馈又变得「不易感知」，就连苹果也逐渐取消了 3D Touch。

压感屏幕的坚守者

当然手机的振动反馈不止压感屏这一个应用，它只是最容易被用户感知而已，实际上振动反馈在手机游戏中也被整合为体验的一部分。Immersion 曾与 Google Play 合作推过一个游戏合集「Games You Can Feel」，里面的游戏全都使用了 Immersion 提供的振动反馈技术，其中不乏一些知名手游厂商的作品，比如 Rovio 的《Angry Birds Friends》等。

振动反馈在赛车等体育竞赛类游戏中的作用十分明显，Immersion 还联合 Acer、Gameloft 推出过一个特殊定制版的《狂野飙车 8》，在 Android 平板 Predator 8 GT-810 上用振动模拟真实的跑道纹理、多个引擎同步发出的轰鸣、复合爆炸效果。当然这款设备上的双振动马达是 Immersion 专门调教过的，与硬件厂商、游戏厂商三方合作，才达到了比较震撼的体验。

这种做法有点类似现在的游戏手机，实际上这也是压感屏最后的「坚守者」了。如今大火的吃鸡手游操作逻辑复杂，压感屏的重按操作正好分担一部分交互，针对游戏手机的定位来说，振动反馈的体验也绝对比拍照来得更重要。把游戏手机看作一个平台，一面连接硬件供应商，一面连接游戏厂商，我们大胆展望一下，振动反馈可能借助手游反向普及到整体市场中。

索尼的黑科技

说回到视频方面的体验，其实这个概念有点类似 4D 电影，在爆炸、入水、追逐战时配以热风、洒水、座椅抖动，不过它的体验并不好，新鲜劲过后就索然无味。大部分人吐槽的一点就是，电影院里的黑暗环境、大银幕、立体声都是在尽力营造一个沉浸式的氛围，而座椅抖动太容易让人出戏，并没有做到体验提升。

在手机上则不一样，振动反馈是作为画面、声音的配合，不会影响本身的视听体验，在人们的视频观看习惯都朝手机转移的今天，这种带振动的视频出现正合时宜。之前就有一个手机品牌推动过这种形式，那就是以黑科技闻名的索尼 Xperia。

在 XZ2 中，索尼推出了「动态振动」的功能，把这种技术应用到了全局。这套 DVC 技术（Dynamic Vibration System）会分析音频资料，根据音频节奏触发不同的振动反馈，在看电影、听音乐时能够更加有带入感。

这个灵感实际上是来于索尼 PS4 游戏机的手柄，用了一个之前四倍大小的马达，PS5 手柄公布时也说会提供更精妙的触觉反馈，不知道会提升到什么程度。

索尼在手机上也是想提供一个视觉、听觉、触觉合一的全方位体验。不得不说除了拍照，索尼手机在其它方面的资源整合还是挺有想法的。

供需结合，还要有统一方案

安卓手机的振动反馈还能赶上 iPhone 吗？我想从市场方面来讨论一下这个问题。它在基本交互方面的体验的确是「旦用难回」，但同时「难以感知」的问题也依然存在。安卓厂商可能出于竞争需要在旗舰机型上用上线性马达，但全面普及是有点困难。

让热门应用来倒逼呢？B 站算是开了一个好头，如今它风头正劲，这种会与同类平台拉开差异的功能，必定会引来一波跟风。游戏方面可能要靠游戏手机来推动了，先让一批热门游戏重视起振动反馈，然后借助它们的力量反向推动全体手机厂商跟进。

还有就是像 Immersion 这样的方案提供商，如果供需两端全都有了动力，统一的方案当然会加速振动反馈普及的进程。

优秀的技术掌握在少数厂商的手里不一定是好事，不过由于这种差异化，导致另一阵营充分竞争，结出更为丰盈的果实，即使姗姗来迟，也算是殊途同归了。