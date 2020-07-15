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消息称现代与起亚计划 2025 年出售 100 万辆电动汽车

2020/7/15 23:09:53来源：TechWeb作者：小狐狸责编：西瓜/实习评论：

7 月 15 日消息，据国外媒体报道，周二，现代汽车集团掌门人郑义宣表示，现代汽车与起亚汽车计划 2025 年销售 100 万辆电动汽车，目标是占据全球电动汽车市场 10% 以上的份额。

去年 12 月，现代汽车表示，它计划在未来 6 年里投资 61.1 万亿韩元（约合 518.1 亿美元），用于研发和未来技术，其中约三分之一的资金将用于电动汽车和自动驾驶汽车方面。

此前，现代曾表示，计划到 2025 年推出 44 款新的环保车型，其中 23 款将是纯电动汽车。

今年 3 月，现代汽车推出了一款名为 “Prophecy”的新电动汽车概念车。此外，该公司计划推出新一代电动汽车，这款车单次充电可行驶 450 公里，充电时间不超过 20 分钟。

上个月，行业咨询公司 J.D. Power 对在美销售的新车进行了一项质量调查。调查显示，起亚汽车名列榜首。

去年 9 月，现代汽车和起亚汽车宣布投资欧洲电动汽车充电网络运营商 Ionity。这两家公司表示，这笔投资将直接惠及未来的汽车。

这两家公司表示，从 2021 年开始，它们都将推出首批配备 800V 充电系统的全电动汽车，以适应 Ionity 最大功率达 350KW 的充电网络。

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关键词：电动汽车

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