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迅雷 iOS 版重新上架，复活后的它功能这么弱？

2020/7/16 0:34:00来源：太平洋电脑网作者：我爱我家责编：远洋评论：

盼望着盼望着，迅雷 iOS 版终于在 App Store 中重新上架了，以前在 App Store 中是有迅雷的，但是因为某原因给苹果强制下架了，而这次重新上架实属不易。废话少说，咱赶紧来看看复活后的迅雷能带给用户哪些实用功能，有无出彩的表现。

迅雷要变私人云盘 你会用它么？

新上架的迅雷名称后边跟着 “专享私密云盘”，没错，迅雷 iOS 版主打的功能并非下载，而是私人云盘。用户们是不是又有了一个好用的云盘了呢？体验一下，你就知道！

打开迅雷 iOS 版，在首页就有一个醒目的提示（登录领取 6T 超大云盘空间），这可不错。不过如果非会员用户登录的话可能空欢喜一场，因为非会员只能领到 2T 云盘空间。

图 1 登录领取 6t 超大云盘空间

图 2 登录后非会员用户只有 2T 云盘空间

然后，这个迅雷云盘能干些啥呢？能存储用户文件呗。用户可以手动上传文件到云盘中存储。处于云盘里的文件，视频可以在线播放，图片则需缓存回本地才能打开。上传速度一般，不支持自动备份文件操作，不支持文件分享操作。

图 3 手动上传文件

一番体验下来，小编觉得这个云盘的功能还比较的简单，没啥特色功能，也缺乏云盘的一些主要功能，有点鸡肋。

迅雷下载！超级简单的下载功能

别急，作为迅雷怎能不支持下载功能呢？迅雷 iOS 版也是带有下载功能的，不过目前下载只支持下载 HTTP、HTTPS 以及 FTP 三种链接模式，不支持迅雷专属链接也不支持磁力链接、电驴链接，BT 下载也是不支持的。也就是说，要下载，就只能找到 HTTP、HTTPS 以及 FTP 三种链接模式的下载链接，可不太好找这些下载链接模式的视频资源啊！

图 4 添加下载链接

图 5 不支持迅雷专属链接

对于下载的视频文件，迅雷 iOS 版支持边下载边播放功能，在线播放流畅度还不错。

图 6 边下载边播放（图片已模糊处理）

迅雷 iOS 版内置视频播放器支持音轨选择功能、字幕选择功能与倍数播放功能。

图 7 迅雷 iOS 版内置视频播放器（图片已模糊处理）

总结

可能因为版权限制的原因，迅雷 iOS 版光是下载功能就明显比安卓版弱了不少，而云盘功能则也因为有点简单，成了鸡肋。不管怎么说，迅雷 iOS 版终于复活了，咱就等着它慢慢的完善吧。据说磁力链接功能稍后可能上线，如果能上线的话就好了许多

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关键词：迅雷

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