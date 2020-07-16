疫苗进展推升美股，苹果欧盟补税大战赢一回合涨 0.69%

▲ 纳指涨 0.59%，报 10550.49 点

北京时间 7 月 16 日消息，在新冠疫苗研发进展消息和高盛业绩超过预期提振下，星期三美股收高。截至收盘，道指涨 227.51 点，涨幅为 0.85%，报收 26870.10 点；标普 500 指数涨 29.04 点，涨幅为 0.91%，报收 3226.56 点；纳指涨 61.92 点，涨幅为 0.59%，报收 10550.49 点。

美国主要科技巨头多数下跌，Facebook 涨 0.23%，亚马逊跌 2.44%，苹果涨 0.69%，NetFlix 跌 0.31%，Alphabet 跌 0.46%，微软跌 0.15%。

中国主要科技股多数下跌，网易跌 0.81%，爱奇艺跌 0.99%，拼多多跌 2.32%，微博跌 1.05%，腾讯音乐跌 0.86%，阿里巴巴涨 0.25%，京东涨 0.68%，趣头条涨 9.82%。

中概股股价

其他中概股多数上涨，其中上涨的公司包括：金融界（涨 93.3%），乐居（涨 26.15%），蓝城兄弟（涨 8.39%），流利说（涨 7.41%），携程网（涨 7.36%），品钛（涨 7.14%），蘑菇街（涨 6.54%），寺库（涨 5.54%），信而富（涨 5.52%），团车（涨 5.41%），嘉楠科技（涨 4.89%），360 金融（涨 4.47%），房天下（涨 4.21%），华米（涨 3.91%），无忧英语（涨 3.67%），微贷网（涨 3.31%），途牛（涨 3.1%），好未来（涨 2.92%），兰亭集势（涨 2.63%），猎豹移动（涨 2.46%），新东方（涨 2.41%），蛋壳公寓（涨 2.38%），500 彩票网（涨 2.37%），搜狐（涨 2.08%），唯品会（涨 2.03%），云米（涨 1.86%），网易有道（涨 1.84%），信也科技（涨 1.53%），荔枝（涨 1.3%），迅雷（涨 1.27%），达内科技（涨 1.17%），小赢科技（涨 1.11%），搜狗（涨 0.81%），富途控股（涨 0.68%），汽车之家（涨 0.6%），乐信（涨 0.44%），正保教育（涨 0.33%），万国数据（涨 0.31%），陌陌（涨 0.26%）。

与上一交易日持平的公司包括：如涵控股、亿航、趣店、人人公司。

下跌的公司包括：新氧（跌 0.07%），新浪（跌 0.08%），易车（跌 0.13%），58 同城（跌 0.18%），欢聚集团（跌 0.59%），UT 斯达康（跌 0.6%），中通（跌 0.87%），虎牙（跌 0.96%），凤凰新媒体（跌 1.18%），世纪互联（跌 1.2%），宜人贷（跌 1.28%），宝尊电商（跌 1.5%），老虎证券（跌 1.53%），前程无忧（跌 1.54%），哔哩哔哩（跌 1.73%），触宝（跌 2.59%），金山云（跌 3.06%），斗鱼（跌 3.14%），简普科技（跌 3.32%），1 药网（跌 3.37%），百世（跌 3.72%），跟谁学（跌 3.76%），云集（跌 3.9%），蔚来（跌 4.05%），优信（跌 4.27%），中芯国际（跌 8.03%），小牛电动（跌 10.66%）。

分析师下调阿里巴巴下半年业绩预期

投资公司 KeyBanc Capital Markets 下调了对阿里巴巴下半年业绩的预期。分析师汉斯 · 钟（Hans Chung）表示，网络流量转向带货直播将对阿里巴巴创收能力产生负面影响。汉斯 · 钟日前在投资报告中维持对阿里巴巴股票的 “增持”评级，把目标股价由 255 美元上调至 285 美元。新冠肺炎疫情给商业带来了结构性改变，加速了商业的数字化进程。汉斯 · 钟表示，从长期来看，日活用户超过 1 亿的钉钉，对于提升阿里巴巴企业价值存在巨大潜力。今天常规交易中，阿里巴巴股价上涨 0.63 美元，涨幅为 0.25%，报收于 249.21 美元，盘中一度摸高 252.5 美元。盘后交易中，阿里巴巴股价一度上涨 0.57 美元。

投资者获利回吐，蔚来股价跌逾 4%

过去 1 个月股价大涨后投资者获利回吐，导致星期三蔚来股价走低。截至美国东部时间下午 2 时，蔚来股价比上一交易日收盘价低约 5.2%，但与 7 月初相比仍然高出 70%。蔚来股价今天下跌的原因并非是遭到重大利空消息的打压，The Motley Fool 的感觉是，这只是大涨后的一次回调，鉴于过去 1 个月蔚来股价的疯涨，这并不意外。7 月初披露第二季度汽车交付量后，蔚来股价开始上涨。当时蔚来表示，第二季度交付量几乎 3 倍于上年同期——确切地说是增长 191% 至 10311 辆，原因是中国的疫情得到控制，去年扩张销售网络的努力见到了成效。与 2 月份相比，蔚来股价有了长足的上涨。目前，经过腾讯和合肥市政府注资后，蔚来不但资金有了保障，销售也节节攀升，投资者信心大增。今天常规交易中，蔚来股价下跌 0.57 美元，跌幅为 4.05%，报收于 13.52 美元，盘中一度探底 12.85 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：Lyft（涨 10.24%），Groupon（涨 8.34%），LendingClub（涨 8.12%），Uber（涨 6.08%），西部数据（涨 4.82%），Yelp（涨 4.5%），Twitter（涨 3.75%），Snap（涨 3.37%），GoPro（涨 3.31%），速汇金（涨 3.19%），索尼（涨 3.1%），黑莓（涨 2.84%），IBM（涨 1.99%），特斯拉（涨 1.93%），SAP（涨 1.79%），美光科技（涨 1.61%），Fibit（涨 1.46%），iRobot（涨 1.31%），摩托罗拉系统（涨 1.2%），恩智浦（涨 1.15%），AMD（涨 1.13%），Box（涨 1.12%），VMware（涨 1.05%），爱立信（涨 0.83%），赛门铁克（涨 0.35%），戴尔科技（涨 0.34%），思科（涨 0.3%），诺基亚（涨 0.23%），高通（涨 0.18%），英特尔（涨 0.08%）。

与上一交易日持平的公司包括：惠普公司。

下跌的公司包括：艺电（跌 0.07%），PayPal（跌 0.14%），Adobe（跌 0.18%），博通（跌 0.41%），Pinterest（跌 0.49%），Slack（跌 0.77%），Salesforce（跌 0.78%），动视暴雪（跌 0.78%），甲骨文（跌 1.01%），eBay（跌 1.17%），英伟达（跌 1.44%），zoom（跌 1.46%），Spotify（跌 1.64%），Zynga（跌 3.56%）。

马斯克晒的柏林超级工厂图片

Electrek 刊文称，特斯拉计划关闭菲蒙市工厂，对生产线进行升级改造。3 月份因疫情被迫关闭工厂时，特斯拉就决定借此对生产线进行改造。对菲蒙市工厂的升级改造，包括为新增加的一条生产线新建一座与帐篷相似的结构，与 2018 年建设的 GA4 生产线相似。当时，特斯拉这种不符合常规的做法招致诸多批评，但新生产线帮助把 Model 3 产能提高到每周 5000 辆，推动了公司增长。自 3 月份以来，GA4 生产线已经以生产 Model Y 为主。特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)在 Twitter 上晒出了一张特斯拉柏林超级工厂的照片，这家工厂最初将只生产 Model Y，未来还将生产 Model 3。特斯拉将于 7 月 22 日发布财报，市场研究公司 Zacks 的资料显示，分析师预计特斯拉第二季度亏损合 0.63 美元，比上年同期改善 43.8%；营收为 49.8 亿美元，比上年同期减少 21.6%。Zacks 的研究认为，特斯拉盈利能力大概率会超过分析师预期。分析师曾预期特斯拉第一季度每股收益为 - 0.22 美元，但实际上为 1.24 美元。今天常规交易中，特斯拉股价上涨 29.21 美元，涨幅为 1.93%，报收于 1546.01 美元。

多个利好推动苹果股价上涨仅 0.69%

据投资公司 Needham 称，在全球收入最高的智能手机用户中，苹果生态链居于主导地位，而且专注于能减少用户流失和提高生态链粘性的产品、服务。该公司分析师劳拉 · 马丁（Laura Martin）维持对苹果股票的 “买进”评级，并将目标股价由 350 美元上调至 450 美元。马丁星期三发表投资报告称，苹果平台吸引了 9.5 亿位高收入用户，服务和可穿戴产品提高了苹果生态链粘性，提振了来自每名用户的营收，鼓励用户仍然留在苹果生态链中。她估计，每名用户可以给苹果带来近 2000 美元毛利润，其中 iPhone 销售仅占 38%。在截至 6 月 28 日的前 6 个月中，服务业务营收为 260 亿美元，配件业务为 390 亿美元。马丁还将漂亮的资产负债表、强劲的自由现金流和股票回购，列为她上调苹果目标股价的原因。美银美林分析师瓦姆西 · 莫汉（Wamsi Mohan）将苹果目标股价由 390 美元上调至 410 美元。他认为苹果股价不断上涨的原因在于其基本面和投资者认知，投资者认为苹果股票是 “不确定环境下一种短期投资”。美银美林的一项调查显示，用户对苹果的品牌忠诚度相当高。另外，在与欧盟涉及金额高达 149 亿美元的补税大战中，苹果赢得一个回合，欧盟普通法院推翻欧盟委员会的裁定，认为苹果没有获得任何特殊待遇。今天常规交易中，苹果股价上涨 2.67 美元，涨幅为 0.69%，报收于 390.9 美元，盘中一度摸高 396.98 美元。