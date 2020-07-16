真 · 棍子上的 UFO：马斯克星链项目 “卫星锅”曝光

据外媒报道，美国太空探索技术公司 SpaceX 的星链网络距离投入实际使用越来越近，其已向任何对测试版计划感兴趣的人发出了提供具体地址信息的请求。现在，有关星链网络硬件和服务的更多细节开始展现出来，让人们了解测试版计划将如何运作，以及 SpaceX 对测试员有何期望。

硬件

星链网络将需要使用专门的硬件来接收和传输数据，并且需要 “清晰地看到北方天空”才能发挥作用。SpaceX 曝光的硬件显示其是个小型卫星天线，该公司首席执行官兼创始人埃隆 · 马斯克（Elon Musk）此前曾将其描述为 “棍子上的 UFO”。这款硬件看起来与典型的卫星碟形天线没什么不同，但很难通过图片判断其规格。

SpaceX 将免费向测试员提供此硬件，但他们需要自己安装。这些套件包括碟形天线电源以及安装硬件，这些硬件旨在根据人们的住所环境满足他们的特定需求。星链项目网站特别指示测试员们在安装工具包时不要寻求外部帮助。FAQ 部分指出，如果没有好的天空视野，用户将无法获得良好的连接。

许多现有的卫星互联网服务提供商在使用点使用碟形天线来实现连接，但他们通常与安装商合作为用户设置连接。SpaceX 可能也会在测试期之后采取同样的策略，但它显然希望在发射前的测试期限制访问。

服务

SpaceX 在 FAQ 部分指出，在正确连接的情况下，星链网络的服务质量应该 “非常高”，但很可能无法 “保持连续性”。这是因为 SpaceX 将在整个测试计划中执行远程软件更新和其他网络优化，这意味着它不适合作为 “游戏或工作目的”的解决方案。

SpaceX 还指出，该公司将在测试期间监控网络上的所有活动，并特别禁止 “非法活动”，如下载或存储盗版材料，并保留基于任何此类活动 “暂停或终止”测试员参与的权利。

用户可以随时取消他们的参与，并鼓励他们只有在能够安全地访问星链网络的区域才能安装硬件。所以，如果申请者住在公寓这样的共享住宅中，参加测试的请求可能受到限制。

测试员职责

SpaceX 表示，星链网络测试员被要求对他们参与测试的细节保密，包括网络速度和质量等。预计他们每天还会花 30 分钟到 1 个小时的时间来 “测试星链网络服务，并定期提供反馈”，反馈通过 “调查、电话、电子邮件和其他方式”传递。

SpaceX 还指定参与者准备好在测试期结束时或在要求的任何时候退还他们的星链套件。该公司还表示，为了 “测试 SpaceX 的订购和计费系统”，它将需要信用卡或借记卡信息，并将收取 “象征性的费用”(这笔费用似乎尚未敲定，但在安装时将收取 1 美元到 3 美元不等，然后每月重复收取)。但 SpaceX 特别指出，在测试期间，实际的星链网络服务和租借硬件都是免费提供。

SpaceX 给潜在的测试版测试员发了一封电子邮件，说他们预计私人测试版将在今年夏天开始，所以看到他们已经准备好相关硬件和服务来启动和运行它，以供被邀请参加的人使用也就不足为奇了。如果计划进展顺利，该公司希望将其扩大到公开测试版，最初覆盖美国北部和加拿大，并在明年发射更多卫星后将星链网络服务扩展到更多地区。