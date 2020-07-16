外媒消息称 Uber 物流部门拟融资 5 亿美元：估值 40 亿

据外媒报道，知情人士透露，Uber 正与有意入股 Uber Freight 物流部门的投资者展开谈判。

知情人士称，Uber Freight 此次计划以 40 亿美元的估值融资约 5 亿美元。但交易尚未敲定，相关条款可能调整。

Uber 发言人说：“虽然有投资者有意入股 Uber Freight 并不罕见，但我们目前无法对相关传言发表评论。”

Uber Freight 成立于 2017 年，由里尔 · 罗恩（Lior Ron）领导，该公司以经纪公司的方式将卡车司机与物流企业对接起来，并与 DHL 和 C.H. Robinson 展开竞争。

与 Uber 无人驾驶部门一样，Uber Freight 也是归 Uber 所有的独立子公司，每个季度都会通过母公司披露业绩。

该部门今年第一季度营收增长 57%，达到 1.99 亿美元。同期亏损扩大 121%，达到 6400 万美元。

Uber 去年 9 月称，将在芝加哥建设 Uber Feight 总部，并计划新雇佣 2000 名办公室员工，多数都将专注于这项业务。

Uber 还签订了一项不在中国及其他曾经涉足的市场推出物流业务的协议，专心发展北美和欧洲市场。

Uber 股价今年以来累计上涨 10%，市值超过 560 亿美元。该股表现跑赢标普 500 指数，后者今年以来基本持平。该公司最大股东是软银集团、Benchmark 和沙特阿拉伯公共投资基金。