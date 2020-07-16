Go 语言的括号选择：[ ] or ( )？

Go 语言设计者 Robert Griesemer 和 Ian Lance Taylor 近日在 Golang 官方论坛发帖讨论关于泛型及其括号使用的问题。

他们提到很多人表达了对泛型语法的担忧，特别是在类型参数声明和函数实例以及泛型的括号选择方面。

常见的计算机键盘提供了四对单字符对称括号，分别是小括号 ( )、方括号 [ ]、花括号 { } 以及尖括号 < >。基于此，他们解释了目前泛型草案在示例代码中使用小括号的原因。首先，Go 使用花括号来划分代码块、复合字面量 (composite literals)和一些复合类型，因此几乎不可能在没有严重语法问题的情况下将花括号用于泛型。至于尖括号，解析器在某些情况下要求 >> 需要 unbounded lookahead。

所以只剩下 ( ) 和 [ ] 可供选择。然而缺少修饰的方括号会在数组和 slice 的类型声明中造成歧义，在解析索引表达式时也会引起小程度的歧义。因此在设计之初他们决定使用小括号，因为小括号似乎更符合 Go 语言的风格，而且看起来问题最少。

为了使小括号正常工作，并且为了向后兼容，他们表示不得不在类型参数列表中引入 type 关键字。最后，他们在参数列表、复合字面量和嵌入类型中发现了额外的解析歧义，而这些歧义需要嵌套更多的小括号来解决。不过即便如此，他们还是决定继续使用小括号，因为当时还有更重要的设计问题需要解决。

现在他们决定重新考虑这个最初的决定。如果仅使用方括号声明类型参数，那么声明数组的方式如下所示：

type A [N]E

不过这就无法与泛型的声明进行区分：

type A[N] E

但如果能接受额外的 type 关键字，那么歧义就会消失：

type A[type N] E

此外，使用小括号时产生的歧义似乎不会出现在方括号中。下面是一些使用方括号但不需要额外嵌套小括号的例子：

using () using [] func f((T(int)) func f(T[int])

struct{ (T(int)) } struct{ T[int] } interface{ (T(int)) } interface{ T[int] } [](T(int)){} []T[int]{}

为了更好地理解以及进行测试，他们表示将开始对原型实现进行修改，让泛型能使用小括号或方括号（注意不能同时混用，只能使用其中一种）。这些修改将首先提交到 dev.go2go 分支，最终会出现在 Go playground 上。

Robert 和 Ian 表示，除了使用方括号，还有另外经过充分研究的符号可以选择，这些方案能让他们做出更明智的决定。

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