黑客大规模攻击 Twitter 索取比特币，仅 “赚到”11 万美元

北京时间 7 月 16 日早间消息，据外媒报道，美国一些最著名的政界和商界领袖的 Twitter 账户周三下午遭到黑客攻击，出现比特币诈骗信息。这些政商名流包括了巴拉克 · 奥巴马、乔 · 拜登、比尔 · 盖茨和沃伦 · 巴菲特等人。

本次黑客攻击的范围堪称惊人，遭到黑客攻击的 Twitter 账户还有杰夫 · 贝佐斯、埃隆 · 马斯克、坎爷 · 韦斯特（Kanye West）、Uber 科技公司、苹果公司和彭博公司创始人兼大股东迈克尔 · 彭博（Michael Bloomberg）等人。这些名人的 Twitter 账户均发出一条推文，声称如果向其比特币账号地址（BTC address）转账，他们将在 30 分钟内以双倍数额返还。

Twitter 表示，他们已经获悉这起安全事故，并正在进行调查。随着黑客攻击的展开，一些经过验证的 Twitter 帐户突然失去了发布新推文的能力。Twitter 在其支持帐户上写道：“在我们审查和处理这起事故时，您可能无法发布推文或重置密码。”该公司股价在盘后交易中下跌了超过 3%。

到目前为止，黑客在 Twitter 上发布的比特币账号地址已经接受了超过 12 个比特币的转账，价值超过 11 万美元。目前，比特币交易所 Coinbase 已经阻止其用户向该账户地址汇款。

据一些遭到攻击的 Twitter 帐户说，他们在账户上使用了双重认证和强密码。这些欺诈性推文是使用 Twitter 的 web 应用程序发布。

根据 TrendsMap.com 网站的消息，在过去的四个小时里，这条题为 “因为新冠病毒，我正在回馈我的社区”的欺诈推文已经在 twitter 上被转发了 3330 次。该网站提供的一张热点地图显示了这一活动是以休斯顿为中心，分布于全球各地，包括了来自于纽约、伦敦、西班牙、意大利、雅加达和东京的 IP 地址。

Twitter 此前已经遭遇过黑客的多次高调攻击，其中一次是针对其首席执行官杰克 · 多西（Jack Dorsey）的，通过 SIM swap 来进行——这意味着黑客找到了一种模仿账户电话号码并通过短信发送推文方法。在一连串事件之后，Twitter 暂停了通过文本发送推文的功能，弥补了这个漏洞。今年早些时候，就在超级碗总决赛开赛前夕，十多支美国橄榄球联盟球队的官方 Twitter 账户也遭到了黑客攻击。

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