Firefox Android 版 Bug：摄像头后台或锁屏时依然活动

Mozilla 近期在修复 Android 版 Firefox 上的一个 bug，该 bug 导致用户切换应用程序或锁定手机屏幕后，摄像头仍处于活动状态。

这个问题在一年前被发现，并由用户 Trishul 报告到了 Bugzilla。根据他描述的重现步骤，在 Android 版 Firefox 上打开任意视频聊天网站，然后切换应用至后台运行，接着通过其他设备（例如桌面端）连接到同一聊天室，就会发现 Android 那边的视频流仍在传输。甚至将手机锁屏后，也会出现同样的情况。

消耗带宽是一方面，这个 bug 暴露了更大的隐私问题。许多用户选择在移动浏览器而非应用程序上进行视频流传输，也在一定程度上是出于隐私考虑，因为应用程序会请求更多权限，获取更多手机内的数据。

在面对外媒 ZDNet 的采访时，Mozilla 表示，像其他专门的视频会议应用程序一样，他们也会提供系统通知，让用户知道 Firefox 中的网站在何时访问摄像头及麦克风。但当屏幕锁定时，通知就会被隐藏起来。这是他们认为自己做得不够好的地方。

在提出一年后，这项 bug 近几天又被重新开始讨论起来。Mozilla 目前打算通过在屏幕锁定时改为仅默认音频传输来解决问题。Bugzilla 页面中的一条留言认为 “持续的音频是有意义的，我经常会将电话或视频会议放置在后台，然后在另一个应用程序中查找内容，或者在锁定手机的情况下，比如开车时收听音频。”

Mozilla 表示，该 bug 预计于今年十月修复，会先在平台级别推出，之后再陆续面向用户发布。