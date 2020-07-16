中国商业 “抢章”简史：从未休止的权力、阴谋与争斗

“盖天子所重，以治宇宙，申经纶，莫重于国宝”。

这里乾隆皇帝所说的正是治国中 “玉玺”的重要性，在古代帝王时期，“玉玺”是象征统治者权威和地位的 “宝物”，也是国家主权的象征物，统治者用以治理天下。

普通人也用印章来表示信用，始于周朝。到了秦朝，有了玺、印之分，区别于皇帝，臣民所用只能称为印。

在中国历史上，历代帝王皆以得此玺为符印，奉若奇珍，国之重器也。得之则象征其 “受命于天”，失之则表现其 “气数已尽”。

因此，印章争夺，自古就有。

古时，玉玺的变动往往伴随着皇权旁落或江山易主。如今过了数千年，玉玺原本的意义早已不存在，但在现代社会，公章在机关、团体、企事业单位依然起着至关重要的作用。

公司公章是公司处理内外部事务的印鉴，公司对内和对外的正式信函、文件、报告使用公章，盖了公章的文件具有法律效力。由此，商业战场上，伴随着权力、阴谋、争斗的公章抢夺一直延续至今。

尤其在企业单位，这些年，高管们 “抢公章”闹剧一再上演。

都什么年代了，还抢公章？

近日来最受关注的李国庆抢公章大型 “连续剧”终于有了新的结果。

7 月 14 日，一份当当网内部信件显示，继李国庆等人被朝阳警方依法行政拘留后，7 月 7 日被李国庆等人夺走的公章、银行 U 盾等物件已被政府相关部门追回，并归还给当当网。现在，当当网已全面恢复正常运营。

李国庆与俞渝就当当网的权力争夺战，从去年延续到了今年。从今年 4 月 26 日，李国庆带领 4 名大汉进入当当 “夺走”几十枚公章开始，这场夺权之战向更加荒诞的方向发展。

几个月以来，夺权事件不断发酵，李国庆再次带人撬开保险柜抢走大量资料、李国庆发布多条人事任命……

目前来看，李国庆费力拿到手，准备白天绑在裤腰带，晚上放被窝里的公章，其合法性存在很大的疑问。而若无意外，此前被拘留的李国庆将于 7 月 18 日解除行政拘留。

不过，李国庆、俞渝几个月来争执的公司股权归属、离婚诉讼等相关事件，似乎还需要更久的时间来解决。

有人说，在抢章夺权这件事上，李国庆开了个坏头。

实际上，他虽然是闹出动静最大的，却并不是第一个做示范的企业管理者。

历数中国企业 “抢章”往事，从早前的绿城中国、雷士照明、先锋新材、ST 围海、聚力文化、田中精机、新宏文化长城，到近期的比特大陆、小雨伞保险，以及 VC 基金源星资本，都陷入过围绕 “抢章”的权力争夺旋涡。

抢章的 N 种姿势：

暴力抢章 VS 携章失联

2014 年 8 月 9 日下午 3 点，一场抢章闹剧正在照明灯饰企业雷士照明重庆总部办公室上演。

雷士照明董事长王冬雷带着数十人，冲进公司，先是口头宣布罢免创始人吴长江和三位副总裁的职务，后开始抢夺公章、文件、服务器，并引发激烈的肢体冲突。

据说，王冬雷方带人将门撞开，吴长江也被按住胳膊控制住。这场闹剧最终以吴长江的两位助理受伤入院、王冬雷等人被当地公安人员带走收场。

这是发生在一家上市企业里的骇人一幕。

在此之前，雷士照明从 2012 年就陷入权力之争风波，内部斗争不断，创始人吴长江几度被董事会罢免两年间，公司控制权几经周折。

没完没了的内斗，让这家企业的重要生产基地一度陷入停产状态、公司控制权飘忽不定、第二年迎来上市后首次年度业绩亏损…… 时至今日，曾经是中国最大的照明企业，雷士照明最终在 2019 年 11 月，以 56 亿估值被全球 PE 巨头 KKR 收购，而创始人吴长江也已于 2018 年因挪用资金罪、职务侵占罪被判处有期徒刑 14 年。

在雷士照明 20 年的兴衰史中，抢章事件前后的权力之争，成为决定其后来命运的一个转折点。

一直以来，中国商场上关于 “抢章”的故事不断。一起聚力文化抢章风波尤为 “奇葩”。

2019 年 12 月 23 日晚间，A 股公司聚力文化发布公告称，公司及部分子公司印章、证件材料已失控，对公司的正常运营造成严重影响。

公告显示，即使是在总经理本人的通知之下，负责保管相关印章、证照材料的两名工作人员仍拒绝移交，并连续脱岗不到公司上班。在多次联系、催促均无效之下，经公安备案后，聚力文化在 12 月 13 日对存放印章及资质文件的办公室门锁进行开锁，发现存放资料的保险柜已不在办公室。

相比较暴力抢章，聚力文化上演了一出重要公章、证照 “失联”“失控”的戏码。

而该事件也是源于公司内部的内斗纷争，包括互投弃权票、不保证半年报真实性、罢免前任董事长等。一时间，印章、证照神秘失联，新上任的董事长等领导班子一筹莫展，公司发展遭受牵连。

4 月 30 日，聚力文化在 2019 年年度报告中称：公司董事张楚无法保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不承担个别和连带的法律责任。其股价随后也跌至历史新低。

只要有空子可钻，抢章风气就不会休

“抢章”闹剧年年有，今年尤其多。在 “抢章”这件事上，雷士照明、聚力文化算是 “前浪”，当然李国庆等 “后浪”们也不甘示弱，“抢章”这一行为在企业权力斗争中更是被贯彻到底。

时间拉回到 2020 年。就在李国庆抢章事件过后不久，一个月内就接连有三家互联网公司上演类似的闹剧。

先是 5 月 8 日上午，比特大陆现任法人代表詹克团领取北京比特大陆营业执照之时，执照被一群不明身份人士从工商行政人员手中抢走。

6 月 1 日詹克团发布声明：比特大陆启用新公章，作废老公章。两天后，詹克团带着数十名保安到达比特大陆公司北京办公地点，强行撬锁进入了比特大陆公司拿到了公章，掌握了公司。

比特大陆闹剧的背后，是两位创始人詹克团与吴忌寒纠葛数年的矛盾。

无独有偶，同样发生在另一家币圈企业、美股上市公司嘉楠科技身上的狗血夺权剧情，也与抢章有关。

6 月下旬，矿机制造商嘉楠科技陷入 “内斗”风波，消息称嘉楠耘智创始人张楠赓与北京嘉楠高管前往杭州，取走了嘉楠杭州公章与营业执照，并罢免了杭州嘉楠的多名管理人员，随后杭州嘉楠公司员工以盗窃报警。

此次抢章的原因也是高管之间产生分歧，引发内斗。嘉楠科技被指效仿比特大陆，采取抢章夺证的方式控制主权。

近一个月内，效仿 “抢章夺权”的还有小雨伞保险经纪有限公司，以及老牌本土 VC 基金源星资本。

据悉，小雨保险的执行董事徐瀚发文，称其合作 5 年的创业拍档、小雨伞保险 CEO 光耀趁疫情期间，委托同事赶赴天津以胁迫威逼的方式取得了公司财务章和营业执照。

而源星资本则是的两位管理合伙人金炯和于立峰拿走了公司 20 多个公章，“逼宫”昔日的黄金搭档董事长卓福民。

……

一时间，被公众认为荒唐、奇葩的公章争夺战不仅没有消停，反而效仿者频出。由于抢夺公章或营业执照，都不构成抢夺罪或其他刑事犯罪，企业管理者们的暴力抢夺，最多可能被认为涉嫌寻衅滋事。一般来说，行政难监管、法律难认定和追责，很多人看到其中的空子，这才导致该种现象越来越猖獗。

抢章背后是扑朔迷离的企业控制权归属，商场斗争中，利益越大，争斗越激烈。不断升级的抢章事件，或许也会迫使相关律法条款的完善。

所以，千万保存好你的公章，万一被抢了呢？