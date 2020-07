微软 Visual Studio 2019 版本 16.7 预览版 4 发布

微软近期发布了 Visual Studio 2019 版本 16.7 预览版 4 ,下面是更新内容:

Git 效率

在 "Git 存储库" 窗口中查看传出提交

Git 生产力团队博客,其中包含最新功能的详细信息

测试资源管理器

“Run/Debug All Tests In View”已添加到测试资源管理器中。 这些命令将替换测试资源管理器中出现“Run All Tests”和“Debug All Tests”命令出现的位置 。 此更改阐明了这些命令遵循测试资源管理器的筛选器,因此只会运行窗口中可见的测试。 这包括列筛选器和搜索框筛选器。

Test Explorer Run/Debug All Tests in View 命令

Global Run/Debug All 命令现在将仅显示在顶级“测试”菜单中。 它们不再包括在测试资源管理器工具栏或任何测试窗口视图的上下文菜单中。 当从测试资源管理器触发时,Analyze Code Coverage for All Tests 现在也适用于测试窗口视图。

快捷键:

Ctrl R,A - Run All Test - Global 命令始终运行所有测试

Ctrl R,V - Run All Tests In View - Only 有效命令,当测试窗口(测试资源管理器、播放列表、Live Unit Testing 窗口)是活动窗口时

Ctrl R,Ctrl A - Debug All Test - Global 命令始终调试所有测试

Ctrl R,Ctrl V - Debug All Tests In View - Only 有效命令,当测试窗口(测试资源管理器、播放列表、Live Unit Testing 窗口)是活动窗口时

C++

我们的远程 C++ 支持现涵盖更广泛的 Linux 发行版和 Shell,包括 sh、csh、bash、tsch、ksh、zsh 和 dash。 可通过 ConnectionManager.exe 修改新的“shell”属性,覆盖为远程连接选择的 Shell。 此支持已通过基于 MSBuild 的 Linux 项目以及面向远程 Linux 系统或 WSL 的 CMake 项目进行测试。

Razor

通过选择 "启用实验性 Razor 编辑器预览" 功能,试用新的实验性语言服务器协议(LSP)支持的 razor 编辑器,其中包含所有 Razor 文件(cshtml/Razor)。

Visual Studio 2019 版本 16.7 预览版 4 中修复的主要问题来自开发者社区