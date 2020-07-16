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图森未来：2024 年前量产无人卡车

2020/7/16 9:25:05来源：网易科技作者：-责编：懒猫评论：

7 月 16 日消息，图森未来与美国卡车制造商 Navistar（纳威斯达）达成战略合作，共同研发 L4 级无人驾驶卡车，并争取在 2024 年前量产。在此之前，图森未来还获得了来自 Navistar 的投资。

据悉，图森未来目前有一支超 50 台卡车的无人驾驶车队，服务于包括 UPS、McLane 在内的 18 位客户。

图森未来计划在 2021 年进行首次无安全员物流运输作业。

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关键词：图森未来

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