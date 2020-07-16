Twitter 移除内部工具截图，据称黑客使用该工具盗取账户

（原标题：Twitter移除内部工具截图 据称黑客使用该工具盗取账户）

据外媒报道，本周三 Twitter 发生了大规模账户被盗事件，包括乔 · 拜登（Joe Biden）、Uber 和苹果公司的官方账户都被黑客控制，并发布了加密货币诈骗内容。

两位接近地下黑客社区的消息人士向媒体提供了一个内部面板的截图，他们声称 Twitter 员工正是使用这个面板与用户账户进行交互的。一名消息人士表示，Twitter 的这个面板还可以用来改变一些所谓的 OG 账户的所有权，而黑客正是使用了这个控制面板盗取了账户并发送了加密货币诈骗信息。

之后，Twitter 一直在忙于删除这些截图，并且封禁了那些传播了这张截图的用户，并声称这些内容违反了该公司的规则。

这个截图详细标明了目标账户的状态，例如账户是否已经被封禁，还是暂时封禁，或者处于被保护状态。Twitter 在一份声明中表示：“根据我们的规则，我们正在采取行动，禁止在推文中分享任何私人信息。”

在盗取账户事件发生不久后，Twitter 宣布正在解决问题，并且表示在此期间用户可能无法发送推文，也无法更改密码。

在事件发生一个小时之后，共和党参议院约什 · 霍利（Josh Hawley）致信 Twitter 首席执行官杰克 · 多西（Jack Dorsey），要求其提供有关此次事件的更多信息，包括黑客的攻击方式、有多少用户信息遭到泄露，以及黑客的这次攻击是否影响了美国总统Donald Trump的账户等。霍利表示：“请立即与司法部和联邦调查局联系，并在这一漏洞扩大之前采取所有必要的措施，保证网站的安全。”