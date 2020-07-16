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小米与梅赛德斯 AMG Petronas F1 团队合作推出电动滑板车 Pro 2 特别版

2020/7/16 10:21:03来源：新浪科技作者：新浪数码责编：微尘评论：

小米宣布与传奇梅赛德斯 - AMG Petronas F1 团队合作推出了特别版的电动滑板车 Pro 2。

梅赛德斯 - AMG 团队亚太地区品牌副总裁克里斯 · 丘奇（Chris Church）表示：非常高兴能将梅赛德斯 F1 的体验带给我们的粉丝们。像我们一样，小米致力于不断的创新，我们很高兴与他们合作，将其旗舰产品小米电动滑板车 Pro 2 的新版本推向市场。

小米电动滑板车 Pro 2

小米电动滑板车 Pro 2 进行了多项改进，其中一项改进是 45 公里的续航里程，而最高时速可以达到 25 公里 / 小时。踏板车可以轻松爬上 20% 的斜坡，非常适合日常通勤。

滑板车还具有内置的 LCD 屏幕，使骑手可以查看和控制各种参数，以提供便利，无障碍的骑行体验。该显示屏可帮助用户快速查看实时速度，选择骑行模式，连接到蓝牙，甚至监控前照灯状态。

小米电动滑板车 Pro 2 还具有 300W 强力电机，可靠的双制动系统，减震充气轮胎以及易于折叠的设计，可提高城市机动性。

小米电动滑板车 Pro 2 的设计以安全为核心，可运动前，后和侧面反射镜，以及升级的 2W 大灯，可照亮前方 10 米，以提高视野。通过其移动设备连接的首次骑行者还将获得安全提醒和提示，以增加安全性。

电动滑板车 1S

发布会上还首次推出了 My 电动滑板车 1S，这是一款更符合空气动力学的车型，适合休闲旅行者。值得注意的是，1S 的时速可以达到 25 公里，行驶 30 公里。而另一方面，它还提供了改进的显示屏、大灯等安全配置。

小米电动滑板车 Pro 2 售价 499 欧元，My 电动滑板车 1S 的售价可以达到 399 欧元。

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关键词：小米电动滑板车奔驰

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