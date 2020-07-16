外部压力下，字节跳动计划加倍扩大中国业务

7 月 16 日消息，据外媒报道，一名字节跳动投资人称，面对美国禁止 TikTok 的威胁，其母公司字节跳动已向一些投资者表明，公司计划更加专注在中国市场的增长。其方式是拓展新领域，并试图开发一款新的热门应用程序。

尽管字节跳动在 TikTok 上面临越来越大的国际压力，但其中国业务却蓬勃发展。 增长主要来自其中国应用系列，包括抖音和今日头条。据知情人士透露，今年第一季度，字节跳动广告收入超过了 400 亿人民币（合 57 亿美元）。

虽然字节跳动再次开始重视中国业务的扩张，但据一位了解张一鸣想法的知情人士透露，字节跳动创始人张一鸣目前不太可能考虑出售 TikTok。这位知情人士说，张一鸣依旧有决心打造一个全球公司，而出售 TikTok 也将带来一些实际问题：外部人士可以访问字节跳动的计算机代码及其内容推荐引擎。另一位熟悉张一鸣想法的人士表示，张一鸣不愿放弃 TikTok 的价值，这是经过字节跳动的长期努力打造出来的。

在过去几周，字节跳动面临着急剧变化的全球环境，尤其对 TikTok 而言。首先，印度政府禁止了数十款包括 TikTok 在内的中国应用；其次，美国政府官员又提到要考虑实施禁令的想法；后来，亚马逊在上周五向全体员工发送邮件，要求员工将 TikTok 从手机卸载，此举也表明了美国企业可能会加速对 TikTok 的禁用。虽然亚马逊后来改口了，但美国银行富国银行（Wells Fargo）以及美国各政府机构也都发出了类似指令。

据该公司的投资者称，就在几周前，字节跳动股票在二级市场上的估值超过 1200 亿美元，远高于上一轮融资时的 750 亿美元。不过投资者也正在考虑美国禁令的影响。根据一些人计算，字节跳动预计在 2022 年出售或首次公开募股，估值可能会因为禁令而减少 30%。

同时，公司高管正在不断跟进白宫持续发布的最新言论，内部士气也较为低落。据公司内部人士透露，字节跳动有一些经理认为，TikTok 可能有 50% 的可能性被要求彻底撤出美国市场。

该结果将对 TikTok 的收入造成毁灭性打击。根据测算，TikTok 今年将近一半的收入会来自美国，预计会在 10 至 14 亿美元之间，高于去年 2 至 3 亿美元的全球收入。

TikTok 在美国的日活用户大约为 5000 万。相比之下，Snap 在 2020 年 3 月底的美国日活为 8800 万，在美国第一季度的收入为 3.15 亿美元。如果 Snap 的市值为 350 亿美元，TikTok 在美国的业务价值可能约为 200 亿美元。

此前，外媒报道称，字节跳动正在迅速搭建新公司结构，并采取其他方式将 TikTok 与其母公司分开。选择包括在海外设立 TikTok 总部（该公司在美国、英国、印度和新加坡设有主要办事处），以及在字节跳动和海外子公司 TikTok 之间设立独立的董事会。

据悉，现在字节跳动已经将其业务与海外子公司分离开来，将服务器定位在海外，并表示不会与中国共享数据。最明显的是，公司聘请了美国著名企业高管凯文 · 梅耶尔（Kevin Mayer）来引领 TikTok 全球业务。Kevin 曾负责迪士尼视频流业务的增长。