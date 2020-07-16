Twitter 史诗级漏洞！黑客骗到 12 万美元比特币，一半已转移

北京时间 7 月 16 日上午消息，当地时间 15 日，Twitter 遭遇史上最大规模的网络攻击，数十位政商界知名人士账号被盗，黑客在他们的账户上发布了骗取比特币的推文。一家比特币追踪公司称，黑客骗取了价值至少 12 万美元的比特币，这些资产中超过一半已经被转移到其他账户中。

这起骗局的幕后黑手侵入了包括亚马逊首席执行官杰夫 · 贝索斯和特斯拉创始人埃隆 · 马斯克在内的部分企业高管的 Twitter 账号，并在这些账号上发布信息，要求 Twitter 用户将比特币直接转到三个账号中的其中一个上。黑客还承诺会对汇入的比特币加倍返还。在汇入账号的 12 万美元中，大约 6.5 万美元已经被转移到了其他比特币账号地址，其中一个账号在过去一直保持活跃，并在美国一家交易所注册。黑客在这起诈骗案中获得的资金约有一半来自美国，四分之一来自欧洲，其余则来自亚洲。

对资金进行追踪将帮助到调查人员，因为美国交易所通常都会对用户进行严格的身份验证，因此很可能会有账号的姓名信息。但搜寻嫌犯需要时间，并且具有挑战性，这取决于黑客们下一步如何做，也取决于他们如何套现。如果他们试图利用一个受到监管的美国交易所，那么找到他们将很容易。但如果这些嫌犯试图通过不受监管的小型交易所来套现，那么找到他们将会变得非常困难。

虽然比特币很难追踪，但已经有一些追踪公司在从事这项业务，以帮助执法部门。交易所和其他供应商也已经开始收集更多的客户信息。执法机构在过去已经多次对被盗比特币进行过成功追踪。

除了一些著名政商领袖，本次黑客还成功侵入了许多加密公司，比如双子星交易所（Gemini exchange）。

美国最大的比特币交易所 Coinbase 已经开始阻止用户向黑客账户汇款。Coinbase 发言人埃利奥特 · 萨瑟斯（Elliott Suthers）说：“我们已将黑客账号列入了黑名单。“

双子星交易所的发言人说，他们也封锁了黑客的账户。目前，随着有关这起诈骗事件的消息开始成为头条新闻，向诈骗账号汇款的速度已经放慢。

比特币是一个对诈骗犯很有吸引力的标的物，因为它可以在全球范围内使用。虽然比特币的价格在新冠病毒爆发之初有所下降，但此后又开始回升，自年初以来已上涨约 30%。

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