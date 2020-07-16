台积电第二季度净利润 41 亿美元，同比增长 81%

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台积电公司 (TPE: 2330)今天发布了截至 6 月 30 日的 2020 财年第二季度财报。
台积电
财报显示，台积电第二季度合并营收为 3106.99 亿元 (新台币，下同)(约合 105.40 亿美元)，较上年同期的 2409.99 亿元增长 28.9%；净利润为 1208.22 亿元 (约合 40.99 亿美元)，较上年同期的 667.65 亿元增长 81.0%。
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