SpaceX“星链路由器”获美国联邦通信委员会批准

据国外媒体报道，美国联邦通信委员会（FCC）批准了美国太空探索技术公司 SpaceX 的 “星链（Starlink）路由器”。

据外媒报道，SpaceX 向 FCC 提交的文件披露了 SpaceX 的卫星宽带业务 “星链”使用的 WiFi 路由器计划。据悉，这款路由器将把一个外部卫星天线或终端连接到屋内的任何电脑或电话上。

此外，这些文件还透露了这款路由器的尺寸和形状。据悉，这款路由器将是三角形。从底座上的标识看，这款三角形路由器的高度为 72.5mm，底座宽度将为 38.5mm。

该路由器将能够支持 WiFi 802.11b、802.11a / g、802.11n 和 802.11ac，可为终端用户提供 866.7 Mbps 的数据传输速率。

美国联邦通信委员会的公开文件显示，这款路由器由启碁科技（Wistron NeWeb Corp）在中国台湾生产。当 “星链”服务于 2020 年在美国北部和加拿大首次推出时，这些路由器将可用。

早在 2015 年 1 月，SpaceX CEO 马斯克就宣布了卫星互联网服务计划，这一项目被命名为 “星链”。

SpaceX 计划将约 1.2 万颗通信卫星发射到轨道，为地球上的用户提供宽带互联网服务。除了已经获得批准的近 1.2 万颗卫星，该公司还申请发射 3 万颗卫星。

据悉，该公司原定于 6 月 26 日发射第 10 批 “星链”互联网卫星，但由于技术问题和天气原因，发射被推迟。