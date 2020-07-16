超 1000 家广告商抵制 Facebook，好莱坞未参与

北京时间 7 月 16 日下午消息，据外媒报道，在过去一个月中，有超过 1000 家企业停止在 Facebook 上投放广告，以此要求这家社交媒体巨头更有效地对抗其平台上出现的仇恨言论。

来自多个行业的企业都参与了这次抵制活动，例如来自科技行业的微软和 Verizon、来自服装行业的 Levi Strauss 和 Eddie Bauer，以及来自汽车行业的福特和本田等。

但是制片行业似乎并未参与到这次行动中，作为 Facebook 最主要的广告来源之一，好莱坞并未降低他们在 Facebook 上的广告投放力度。对此，Netflix、ViaconCBS、迪士尼、华纳媒体、Lionsgate、STX 和索尼影业都拒绝置评，或是没有对置评请求做出回应。

广告分析平台 Pathmatics 的数据显示，今年 1 月 1 日至 6 月 30 日间，华特迪士尼公司是 Facebook 平台广告花费排名第一的广告商，其广告支出达到了 2.12 亿美元，比排在第二的宝洁（Procter & Gamble）的支出多了一倍有余。同期，华纳媒体、ViacomCBS 和 Lionsgate 也都排在 Facebook 广告支出排行榜的前 15 名以内。

媒体服务机构 Media Kitchen 的 CEO 巴里 · 洛文塔尔（Barry Lowenthal）表示，好莱坞企业没有抵制 Facebook 的原因很简单：“他们非常需要 Facebook，因此不想惹他们生气。”

除了娱乐业之外，还有一些行业也没有参与这次抵制 Facebook 的活动，例如银行业、新闻媒体行业和旅游业等。

此前，Facebook 已经为自己的做法进行了辩护，并且立誓要提升自己在打击种族主义和虚假信息方面的努力。上周，Facebook 在一份声明中表示：“我们清楚，外界将通过我们的行动而不是语言来评判我们。我们想要感谢这些团体以及其他团体持续的参与。”Facebook 所说的是那些参与了 #StopHateForProfit 运动的组织。