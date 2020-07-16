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Twitter CEO 回应大规模账户被黑：这是 “艰难的一天”

2020/7/16 16:47:07来源：新浪科技作者：图尔责编：远洋评论：

北京时间 7 月 16 日午间消息，据外媒报道，7 月 15 日，Twitter 遭遇史上最大规模黑客攻击，多个知名 Twitter 账户被黑发布比特币诈骗消息。事后，Twitter 首席执行官杰克 · 多西（Jack Dorsey）称，这一天对公司团队而言，是 “艰难的一天”。

“对我们在 Twitter 的众人来说，这是艰难的一天，”多西在 Twitter 上说，距离安全事件的发生刚刚过去数小时。多西还说：“发生这样的事情，我们也非常震惊。”

多西说，他的团队正在努力调查事件发生原因，并承诺一旦有任何新的进展，“立即与大家分享”

数十个备受关注的账户在诈骗中受到攻击，每个账户都发布了类似的信息，大意是 “给我多少比特币，我双倍还你”，推文里还有比特币钱包的地址。

根据 Blockchain.com 的数据，截至周三傍晚，该比特币钱包一共收到 370 起交易，收到的比特币总价值超过了 10 万美元。

受影响的账户包括前总统巴拉克 · 奥巴马（Barack Obama）和民主党总统候选人乔 · 拜登（Joe Biden），还有微软联合创始人比尔 · 盖茨（Bill Gates），特斯拉首席执行官伊隆 · 马斯克（Elon Musk），亚马逊首席执行官杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos），说唱歌手坎耶 · 韦斯特（Kanye West）等人账户，以及苹果和 Uber 等企业账户。

发现问题后，Twitter 暂时中止了认证账户发送推文的功能，直至平台得到控制。目前，Twitter 已恢复正常。

与此同时，Twitter 正在努力弄清楚黑客攻击究竟是如何发生的，以便防止此类事件的再次发生。

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关键词：Twitter

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