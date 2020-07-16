荣耀智慧屏 X1 50 英寸价格公布，首发 1799 元

IT之家 7 月 16 日消息 今天下午，荣耀公布了智慧屏 X1 50 英寸的售价，首发 1799 元，7 月 23 日开卖。

IT之家了解到，荣耀智慧屏 X1 50 英寸搭载了鸿鹄 818 智慧芯片，四核 CPU + 四核 GPU，采用了 4K 全面屏设计，92% DCI-P3 色域，支持 MEMC 运动补偿，支持 HDR。音响方面，智慧屏 X1 50 英寸搭载了 4 个 10W 的扬声器。