为什么特斯拉第一批新车最好别买？特斯拉前质量副总裁爆内幕

特斯拉车辆事故新闻频出，也引发了大众对其质量的担忧。

雷锋网 (公众号：雷锋网)获悉，近日，特斯拉前质量副总裁 Philippe Chain 就在一篇新闻文章中曝光了特斯拉不同于其他车企的车辆测试方法。

特斯拉向来都不那么合群，其开发工作和测试也是其中之一。众所周知，大多数的车企在对车辆进行调整和全面测试车辆时都比较缓慢，但特斯拉却以动作迅速、缩短测试程序而在业内闻名。

特斯拉前质量副总裁 Philippe Chain 在一篇新闻文章中就提及了这方面的内容。

以特斯拉在 NHTSA（美国国家公路交通安全管理局）的一次失败测试为例，Philippe Chain 表示，特斯拉在车辆测试失败后的 5 天内就完了车辆零件的改进工作。

但 Philippe Chain 在入职特斯拉之前曾在雷诺、奥迪工作过，深知其中的艰难。

“特斯拉举行一次会议并花五天时间就能完成的事情，雷诺或奥迪可能需要六个月的时间。因为车企首先要进行彻底的调查，然后追溯测试出现错误的根源，寻找内部负责的人，调查供应商可能发生的失误等等。然后再展开一系列会议和研讨会，而这可能涉及多个内部层级，甚至上升到组织最高层。”

但特斯拉却不一样。“快速，价值驱动程序，最大限度地授权，在扁平的结构中快速决策，这是特斯拉方式的关键。”

这种快速决策和对事物反应的态度也表现在公司的其他方面。Philippe Chain 还分享了 Model S 上市测试前，他与马斯克的一次对话。

“汽车的长期耐久性评估是另一个很好的例子。我告诉 Elon，根据工程师的计算，在推出这款车之前，至少需要行驶相当于 100 万英里的距离——需要 6 个月的时间来发现潜在的缺陷并加以修复。以行业惯例来看，我的实际要求并不过分：德国的汽车制造商不会发布没有达到 1000 万公里和两个冬天测试的车辆。”

“但 Elon 惯用的简洁回答是：“好，那就去做。但们我不会因此推迟车辆的发布日期。”

“–但我们可能会遇到一些问题，需要对车辆的生产模型进行修改……”

“–我知道，有需要的话，我们可以在车辆发布之后进行修改……”

“–即便涉及车辆召回吗？”

“–是的。其余的会通过 OTA 升级来进行调整 (特斯拉的主要软件会定期远程维护和升级，就像个人电脑一样。”

Philippe Chain 还说，马斯克并不关心车辆面板间隙不一致的问题，他觉得这些间隙在可以交付以后再修复，他相信消费者愿意为了早点提车而忽略质量问题。

Philippe Chain 承认，这种方式有时比较 “危险”，但也有助于特斯拉的 “竞争优势”。随着最近 Model Y 因质量问题而备受关注，Philippe Chain 所描述的内容或许是一个印证。

在这篇文章的末尾，外媒 Electrek 也表示道：最好不要购买特斯拉早期生产的车型，而是等特斯拉先解决其中的一些问题，这才是明智的。

Electrek 表示：“平心而论，可能许多其他汽车产品也会这样，但特斯拉尤甚。到目前为止，Elon 基本上是正确的。大多数情况下，特斯拉买家因为喜欢特斯拉而忽略某些问题。但最大的问题是，随着特斯拉变得更加主流以及其用户群体规模越来越大，这种情况还能持续下去吗？对此我表示怀疑。”