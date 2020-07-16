118 元发车啦：爱奇艺 + 京东 Plus 双重年会员狂促

爱奇艺官网 将在今晚20:00开启年中狂促，大家期待已久的京东联合会员将降至118元，畅看《乐队的夏天》喽：点此前往。

爱奇艺黄金会员 年卡+京东Plus 年卡=118元

活动今晚20:00正式上线，具体细则活动开始后更新。

活动时间：7月16日20:00~7月19日

爱奇艺黄金会员 年卡=99元

只需要爱奇艺会员的小伙伴，可直接点此购买，仅需99元。（注：20点开始，不赠送京东Plus会员）

具体来说：

• 爱奇艺黄金会员（198元/年）+京东PLUS会员（198元/年）=118元/年（3折，共省278元）。

• 如何取消自动续费：支付宝途径（我的-设置-支付设置-免密支付/自动扣款）；微信途径（我-支付-右上角3个点...-自动扣费）。

爱奇艺黄金会员以及京东Plus会员权益一览：

• 爱奇艺黄金会员特权：适用于手机、电脑和Pad，专享跳广告+蓝光1080P+杜比全景声，院线新片+热剧+独家综艺抢先看，付费影片VIP享半价优惠，VIP下载绿色通道（同时缓存5个视频）；

• 京东Plus会员特权：购物10倍返京豆+每月100元全品类优惠券+每月5张共30元运费券（每年共360元）+商品会员专属折扣【百万Plus会员价商品】+免费上门退换货等。

• 爱奇艺夏季大促：点此前往

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