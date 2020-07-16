外媒：Siri 等语音助手面临欧盟反垄断调查

北京时间 7 月 16 日晚间消息，据外媒报道，欧盟方面将对语音助手、物联网产品进行反垄断调查。欧盟委员会副主席维斯塔格称，欧盟对如何控制数据表示担忧。据悉，苹果的 Siri 和亚马逊的 Alexa 可能会成为调查目标。

欧盟委员会副主席维斯塔格评苹果案裁决：税收计划方面的斗争是一场马拉松。智能设备必须是可共同操作的。欧盟将从 400 家企业获得信息，希望在 2021 年春季报告智能设备状况。