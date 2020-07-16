炸鸡块、煎肉饼、做汉堡，全能型 AI 机器人 “厨师”来了

说到快餐食物，大家可能再熟悉不过了。

鸡米花、上校鸡块、双层芝士牛肉堡 ...... 这些随口而出的单品，光听着就已经让人垂涎欲滴了，如果再加上一瓶快乐肥宅水，emm...... 应该没有人会拒绝这份诱惑吧？

虽然快餐食物一直被视为高糖、高脂的垃圾食物，可我们还是会隔三差五地吃上一顿。

说到这些快餐美食，可苦了背后的厨师们，每天沉浸在煎、炸、烤，这样枯燥又无聊的工作中。而且面对高温油锅，还有被烫伤的危险。

不过，最近美国的一家全国连锁快餐店 White Castle 打算聘用一位机器人 “厨师”来解决这些烦恼。这位 “厨师”名为 Flippy，是一位人工智能驱动的智能机器人，可以承担厨房里的那些重复，耗时又危险的工作。

全能型 “油炸厨师”Flippy

Flippy 机器人的创造者是一家位于加利福尼亚州的机器人公司 Miso Robotics。他们在 2017 年开始筹备 “Flippy”计划，经过四年的研发和测试，Flippy 机器人已经达成为了一名合格的 “油炸厨师”。

Flippy 机器人在外观上，由一个固定基座、灵活的机械臂、操作手柄和智能显示屏构成，手柄部分可以根据食物的大小和状态随时更换。显示屏相当于随时控制机器人的遥控器。

现在 Flippy 机器人已经学会了多类快餐的烹饪技能，其中最拿手的可以说是煎炸食物。比如煎牛肉饼，炸鸡块、炸洋葱圈，或者制作汉堡、披萨等等。

而且，Flippy 机器人可以独揽整个制作过程，不需要人为协助，整套流程看下来非常专业，比如 Flippy 刚刚接收到一个炸鸡块订单，它会：

先捡起盛放鸡块的篮子，放入油炸锅，然后轻轻摇动篮子，避免食物受热不均。

达到烹饪时间后，把炸熟鸡块篮子提起，挂在架子上沥干多余的油份。

接下来，把鸡块转移到指定位置，进行温度测试，温度达标后，才放在最终售卖的位置。

一顿操作之后，Fllipy 还会细心的拿起小铲子清理油锅中的残渣。（如果是烧烤食物，Filly 也会负责完成烧烤板的清洁工作。）

据了解，Fillpy 之所以能够一气呵成完成整个流程，在于内置的人工智能操作系统。在软件方面，机器人采用了计算机识别、深度学习模型和智能传感器技术。在工作之前，经过相关烹饪教学的学习训练后，它可以准确掌握掌握不同食物的烹饪方式、所需时长、温度，以及其他配套技巧。

在实际操作过程中，视觉识别技术用来定位厨房用具、区分食物类别，或者监控食物处于几分熟的状态。而智能传感器则负责检测外部信息，如当前烧烤板的温度，这些信息将决定 Flippy 的下一步操作。

正是由于它的智能识别和感温功能，Flippy 不仅可以亲自制作食物，还可以用来辅助员工完成一些监控的工作。比如，如果出现煎糊或者起火等意外情况，Flippy 会快速发出警报。

此外，Flippy 智能系统直接订单系统相链接，可以实时接收用户的订单信息，同时，它能够根据订单顺序、菜品信息和制作时长，自主决策制作的优先级，在短时间内最大化地完成多个订单。

白色城堡连锁店副总裁 Jamie Richardson 表示，今年 9 月份芝加哥分店会最先使用 Flippy 机器人，之后可能会在全国连锁店全部上线。

AI 机器人有多能干？

作为一家快餐公司，在行业内率先与 Miso Robotics 达成合作开展试点运营，这对于 White Castle 来说，一点也不奇怪。一方面，White Castle 在快餐业内的尝试和探索一直都是非常大胆的，2018 年，White Castle 就曾因推出首个素食汉堡而在行业内脱颖而出。现在以植物性牛肉制成的汉堡广受大众消费者的青睐。

另一方面，从公司运营成本和效率来讲，在厨房中引入机器人员工的性价比可以说非常高。

最显而易见的是机器人不会生病请假，充电即可工作，效率还非常高，更重要的是，不用支付薪水。低成本、高效率可以帮助公司更好的运营。

其次，在一些简单、枯燥的工作上，机器人的表现可以比人类员工更好。比如油炸、烧烤食物等，员工很可能因为走神、或者处理其他紧急任务，错过最佳煎炸时长，而机器人则不会出现这种情况。

另外，在食物口感、油温把控、时间管理上，机器人的智能 AI 系统也会表现的更好。它可以根据用户的不同口感需求，随时控制不同食物的处理时长。同时，诸如自动检测食物温度等功能，可以让用户获得更好的服务体验。

更重要的是，新冠大流行的爆发，让餐饮业公司不得不考虑更注重人员与食品安全问题。机器人可以减少食品与人员的接触机会，一方面降低了食物病原体传播的可能性，另一方面也降低了频繁接触可能带来的感染风险。

Miso Robotics 公司表示，他们对 Flippy 机器人在餐饮行业未来前景非常看好，除去 White Castle 快餐店之外，Flippy 已经被加利福尼亚州的 50 多家快餐店聘用，接下来，他们会将这位 “油炸厨师”推向全国。

Reddit 热议，AI 机器人又来抢饭碗

不过，White Castle 首席执行官官 Richardson 表示，他们并没有考虑让机器人取代员工，或者大面积裁员，降低人力方面的成本。但这则消息一经发出，还是在 Reddit 上引起了众多网友的围观讨论。

从评论来看，网友们讨论的内容主要是围绕自动化机器人代替人类工作的价值，是否导致大面积工人失业？

部分网友认为一些简单、流水线工作可以交由机器人来完成，其中一位网友还表示急需一位清洁机器人。

另一部分网友表示，很多人因教育机会和程度有限，只能从事一些基础工作，机器人的出现已经导致很多人失业和无家可归，希望社会能够改变全民收入模式，缓解这部分人的生存压力。

而也有网友表示，工作自动化本身也会创造就业机会。

他认为，从经济学角度而言，当快餐之类的东西变得便宜后，人们可以节省更多的收入来购买此前无法负担的东西，这样就会创造新的就业机会。（如同，几个世界以来，农业和工业自动化并未导致大规模失业的道理一样）。

对此，有网友认为，机器人更多的是创造高薪工作，而不是流水线工作。希望技术的变革可以激励人们掌握更多技能，而不是只会 “翻肉饼”。

还有一位网友表示赞同，工作自动化短期内可能产生消极影响，但长期来看还是对经济发展有利的。

如网友们所说，任何行业的自动化趋势都不可避免，我们唯有通过掌握更高阶的技能，才能避免技术变革可能带来的消极影响，享受人工智能时代的福利。

大家可以聊一聊目前所处的行业，以及未来三年内，人工智能技术会带来怎样的影响？