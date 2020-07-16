腾讯北京总部大楼停电，网友：难道是欠电费了？

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IT之家 7 月 16 日消息 7 月 16 日下午，北京腾讯总部大楼突然停电，员工们的朋友圈瞬间炸锅。有员工调侃称所有人都在哀嚎没保存，但只担心能不能吃晚饭。还有人感叹，仿佛见证了历史。
IT之家了解到，腾讯北京总部大楼位于中国北京市海淀区东北旺西路 8 号，也是亚洲最大单位办公楼。腾讯总部新办公楼占地面积 33 万平方米，地上 7 层地下 3 层，可容纳员工 8000 人。
有网友直言：难道是欠电费了？
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