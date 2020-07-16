千字 5~50 元：日更万字激活 “网文代写”流水线

“我追了一年多的白金大 V 的作品，怎么最近感觉风格明显变味了？虽然剧情还在延续，但作者写作的风格转变似乎有些大。习惯用语也和以前不一样了。”

“以前看他的作品经常会有错字，但是一看就是五笔输入的错误，现在的错字几乎都是拼音输入的错误，读者们留言也调侃说，您这错字一会儿五笔一会儿拼音的，是在让助理写吗？”

最近和不少朋友交流时，大家不约而同地提到了自己订阅的网文风格或者内容变化的问题，有朋友怀疑白金大 V 们也在请人代笔，否则解释不清这些吊诡的现象。

以往只听说论文可以代写，难不成现在网文也有代写了？

不是也有，而是流水线作业了。

显然，此前发生的网文平台 “不公平条款”事件，让很多行业问题爆了光，而日更万字、每天三更有奖的相关规则，很可能也是激发写手创意策划 + 代笔续写这个产业链条的原因。

如果网络文学还处在看爽文、图过瘾的时代，这种现象还不会引人关注。但是如今进入成熟期的网络文学市场正在经历商业化的洗礼，因为规则原因造成的代笔替更，对行业未来的影响将会怎样？

作者找 “代写”只为残喘

为了一探究竟，懂懂笔记在网上搜索 “网文代写”，发现了大量相关的业务 “广告”。从相关新闻和论坛的内容中不难发现，网络小说代写服务已经存在了不短时间。

“（网文）小说代写由来已久了。”

从事网文创作四年多的业余作者 “玲儿”告诉懂懂笔记，包括她在内，许多网络小说作者都曾经找过写手代写、替更作品。服务内容也从最初的写手代写，发展到如今工作室专业策划、批量代写。

有部分读者在追更小说时会发现，作者的写作风格突然改变，文字粗糙、错别字增加…… 这往往都是找了代写工作室 “捉刀”。这种现象并非因为灵感枯竭、状态不佳，“有的作者后续会回归，自己继续创作。有的是有了新的工作，就一路代写到底了。”

对此玲儿无奈地表示，很多时候自己也是迫不得已。在她从事写作的四年里，其所在的网文平台规则改动了好几次，有的规则对于作者而言，简直是催命的 “枷锁”。

“其中最离谱的，当属对作者更新频次以及小说篇幅字数的要求。”她告诉懂懂笔记，早在入驻网文平台之初，平台对作者的更新频次并无严格的要求。作者灵感来了，日更万字；状态不太好，也可能几天才更新一章。

但是随着平台商业化竞争趋热，为了流量、关注热度等指标，平台方陆续修改了网文更新的规则和要求，“我入驻的这个平台，目前要求每日必须更新，更新篇幅在万字以上。”

起初修改日更规则，许多网文作者也能勉强跟上更新的节奏，可在创作网文的过程中，她和很多作者一样要么是找到了合适的工作，要么是有其它急事要处理，能用于写作的时间少了，日更万字渐渐成了压在身上的重负。

“有朋友说，没时间更新，还不如将网文当作是业余的爱好，看心情更新内容，顶多就是不要全勤奖金了。”玲儿坦言，入驻的作者若无法做到日更万字，失去的可不止全勤奖励。“任性”、“随意”、“玩票”的结果，是会失去平台的所有推荐和流量扶持。

据她了解，个别大平台的 “霸道”条款甚至明示：五次断更便下架作品，十次断更即删除读者书架中收藏的作者文章，让其影响力瞬间 “归零”。

无奈之下，部分网文作者只能找 “网文代写”工作室去维系作品更新，避免遭到处罚。“我认识的一位专职网文作者，因为家人去世要处理后事，为了避免断更，就临时找过代写更新了十几天，确实掉粉儿。”玲儿表示，在这四年多的创作过程中，她也有过十几次因为生病或是状态不佳而寻找代写替更，毕竟谁都不是机器人。

“要命”的是，如今网文读者也在平台规则的培养下，养成了着急追更的习惯，否则就要 “寄刀片”、骂街催更。即便是做到了日更，每篇文章字数少些就要喊 “太水了”、“不够看”。

“日韩网文小说、漫画创作，有的是每周一更，有的每月一更，也不见读者天天抱怨。可国内作者断更哪怕只有一天，也可能被读者咒骂。”玲儿无奈表示，充满 “紧迫感的”创作氛围让作者压力缠身，很难写不出好作品。

显然，网文小说代写服务之所以目前迅速发展、壮大，也正因为行业存在大量相关的需求，平台、读者、作者三方合力下，自然会有生意产生。

那么，找代笔更新的网文内容，作者是否还会参与创作，这种创作还有意义吗？

作者只输出创作 “意志”

“不是万不得已，谁会找代笔糟践自己的作品？”

聊及代笔更新是否有创作意义时，玲儿的好友，同为网文小说作者的张岱岱（化名）有些激动。她也将作者寻找代笔创作的窘境，归咎于平台步步紧逼的更新规则。

由于网文创作收入并不高，也没有持续稳定的收入，去年初家人为她介绍了一份稳定的工作。她选择上班后，只能在业余时间创作网文。

一位网文创作者提供的代写家机构报价

“我所在的平台要求日更五千字，但因为偶尔加班真的日更不了。”张岱岱告诉懂懂笔记，有一次仅仅因为小说停更了一天，她便被平台警告，为了不失去平台推荐资格，她选择了一家代写工作室。

尽管选择了代笔，但无论每天工作有多忙，张岱岱都要腾出一些时间，撰写好更新内容的提纲，及时发给负责代写文字的人，“虽然文字是代写，但小说剧情发展、故事的走向，还是我自己的意志。”

一旦工作有闲暇，张岱岱也会第一时间亲自续写小说内容，避免代写粗糙的文字影响读者阅读感受。而为了保证代写的质量，她在半年内前后找了不下五家代写工作室进行合作。

“五一长假那几天，我拼命了的蓄稿，每天平均写了五万字。”她告诉懂懂笔记，自从上班这一年多来，她几乎所有休息日都地在写小说，尽量减少去找代笔。

当被问及，既然有心仪的工作、稳定的收入，为何还要继续做创作，苦苦更新小说时，张岱岱叹了口气，沉思了半晌说道，“当初因为失业我开始写小说，这些就像自己的孩子一样，我实在舍不得放弃。”

当然，她更舍不得的是通过写作积攒的人气和粉丝。毕竟，任何职场的成就，都无法让她体验到写作时那种备受关注的感觉，“要不是因为小说创作、网文写作收入实在太低，我也不至于去找工作。”

张岱岱坦言，并不是所有人都能像 J.K. 罗琳那样熬下来。最初自己找到工作时，曾仔细考虑过是否放弃写作，但身边同样是兼职小说作者的朋友告诉她，不妨寻找代写代笔创作，只要保证小说的剧情是原作者的思路即可。

这句话打动了张岱岱，此举既不用放弃网文小说创作，还能兼顾工作以及收入。

或许，不少网文作者最初也是因为没有工作而步入创作领域，找到工作后有不肯放弃网文，从而寻找代笔，代为写作、输出原作内容。

“创作了好几年的小说，想说放弃其实并不是那么容易的，也可以说是创作后被人关注的那份虚荣心在作祟吧。”张岱岱说道。

神秘的代笔写作产业链，因为网文作者的需求而存在和发展，那么很多作者的微薄创作收入能支撑起代笔行业的生存吗？

代写行业的鱼龙混杂

“早期网文界出现过用代笔赚平台全勤奖的作者，甚至水平不比原作者低呢。”

聊及代笔的话题，网文作者阿刚有些感慨。因苦于代笔创作质量低下的问题，最近他再次辞职，重新投入到网文创作当中。即便失去工作、收入锐减，但他坦言再不愿让代笔续写，毁了更新近两年的小说。

阿刚透露，网文平台的全勤奖大都在在千元起步，另外视乎作者关注度、收藏量再进行叠加奖励。以前有部分作者通过代笔写的 “水文”，还能领取到平台全勤奖。

“但目前平台对于内容的要求越来越高，不走心的作品难被认可，而且成熟的读者也越来越精明了。”于此同时，逐渐壮大、规模化的代写，每千字收费的水平也在陆续走高，即便俗称的 “小白文”、“爽文”，收费也在 5~10 / 千字。

阿刚透露，那些 “小白文”基本可以说与小学生作文无异，行文甚至充满语病，甚至很多打斗、转折、打脸的情节都是复制粘贴，更甭说将作者的 “意志”和构思完全延续，“基本能读进去的代写，收费起码是 20 元 / 千字。据说有高手代写还标出了 50 元 / 千字的价格。”

以此计算，作者用 “小白文”赚全勤奖，花费也会在 1500 元以上，即便得到平台每月的全勤奖，作者也还亏了 500 元，“现在的职业代写机构，也不稀罕用‘小白文’去赚那点儿全勤奖励。”

至于那些因为工作、家中有事无法及时更新网文作品的作者，现在大多也不会寻找 “小白”代笔了。有一定水平的创作者寻找代笔，至少是 15 元 / 千字这个水平的，这样算下来，鉴于大部分网文创作者月创作收入在三、四千元左右，交了代笔的费用后基本是打个平手。

“有时候花钱代笔的内容，粗糙得不行，错别字奇多，我工作之余还得自行修改。”阿刚表示，再好的作品只要读者发现写作风格改变，都会有疑虑、观望甚至取关的冲动。毕竟绝大多是网文创作者，都请不起那种能笔下生花的代笔高手。

阿刚告诉懂懂笔记，身边许多脑洞大开、创意活跃的作者，都是因为平台严苛的打卡更新规则，逐渐退出了网文创作行列。而坐拥大量影响力、流量倾斜，收入足矣养活自己和团队的头部创作者，其实并不多。

真正能支撑起平台海量用户群体的，更多的是那些喜爱创作，热衷输出创意、脑洞的腰部作者。但是紧迫的更新制度，正在导致越来越多的作者无法兼顾生计与创作。

“作为网文创作者，找代笔本身其实是一件很羞耻的事，但我只能说情势所逼、情有可原吧。”阿刚强调，作为网文平台强调持续内容更新、保持源源不断的流量与热度，本无可厚非，但是如今这些举措将喜爱创作的作者都逼上了 “绝路”，到底错在谁的身上？

有业内人士告诉懂懂笔记，目前网文创作领域打卡、催更问题凸显，作为奖励机制的全勤奖，也是建立在作者每日更新的基础上。目前要求作者每月更新缺勤不超过两天的网文平台，可以说是比比皆是，许多小说作品更像是被赶鸭子上架一般，草草更新、水的要命，即便不找代笔，在如此高压创作强度下，作者也难以输出优秀的作品了。

据悉部分头部创作者，为了追赶上更新的强度早就成立了自家的工作室，招募有实力的代笔写手，通过 “内部”创作方式代笔。

显然，更新强度巨大，已渐渐成为网文平台乃至全网文行业发展的痼疾。

巨大的更新强度与普遍偏低的创作收入，本身就是一个矛盾体。为了满足平台的要求，明知道 “代写”可耻的作者也只能无奈为之，进而催生了大量代写需求。这样的网文世界，究竟是令人可惜还是可悲？