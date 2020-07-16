起底嗨学网：从尚德拆分，获好未来、经纬投资

7 月 16 日消息，今晚播出的 315 晚会中，报道 “嗨学网退费为何这么难”。凤凰网科技查询中国裁判文书网发现，近年来关于嗨学网退费难的诉讼屡见不鲜，相关文书达五十余件，涉及内容多为起诉嗨学网虚假宣传、虚假承诺，无法退费等问题。

嗨学网的官方微博下，有大量用户投诉嗨学网退费难问题。去年 11 月，嗨学网曾针对平台销售不当承诺推出 “绿色直通车”申诉频道，以便于用户对相关问题进行投诉、举报及维权。截至 2019 年 12 月 10 日，“绿色直通车”邮箱合计收到了 133 单申诉邮件。嗨学网当时表示，将开始阶段性、按批次与相关用户进行沟通处理。

嗨学网是一家远程网络职业教育培训机构。嗨学网官网显示，其成立于 2010 年，至今已经走过 10 年发展历程，提供一级建造师、二级建造师、司法考试、自考、注册会计师、会计职称考试等培训课程。据悉，嗨学网由知名职业教育机构尚德拆分独立而来。

嗨学网曾先后获得过 6 轮融资。2013 年，嗨学网获得尚德投资的天使轮融资，开始独立发展。此后，经纬中国、柘融资产、创领资本、正心谷创新资本等多家创投机构相继对其投资。2018 年，嗨学网完成由清华控股旗下教育领域的投资基金投资的 D 轮融资后，宣布将在成都市投资 5 亿元人民币建立 “嗨学成都中心项目”。嗨学网称，该项目建设成为影响全省乃至全国的在线教育项目。

天眼查信息显示，2019 年 1 月，嗨学网完成由好未来战略投资部、慕华投资共同投资的新一轮股权融资。