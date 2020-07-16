央视 315 曝光黑心毛巾，京东苏宁天猫平台下架永亮毛巾

IT之家 7 月 16 日消息 7 月 16 日晚间，央视 315 晚会曝光，旧袜子旧内衣等再生棉成为毛巾生产原料，其中涉及 “永亮”毛巾。对此苏宁方面表示，已下架。目前京东、天猫等平台也未搜索到结果。

IT之家了解到，央视 315 晚会报道，河北省高阳县是中国最大的毛巾生产基地，年产毛巾 50 亿条，约占全国的三分之一。然而记者走访了高阳 , 却了解到虽然标注着执行国家标准，但有的毛巾实际上却无法保证检测合格。

记者在走访中了解到，当地企业的生产线一般分为两种，一种毛巾可以保证检查合格，而另一种毛巾则会用便宜的纱线加工，达不到国家标准。有从业者曝出了其中的隐秘：“正规的棉花一吨 16000 多元，14 支纱线的下脚料多便宜，但脱毛率没一个达标的。”

那么，这种纱线用的是什么原料、如何生产出来的呢？

在高阳县辛留佐村，记者找到了一家专门生产毛巾纱的企业，记者看到，工厂生产车间有一个配料池，池子里是用来纺毛巾纱的原料，有的上面还沾染着绿色的污渍，有刺鼻的味道，里面的杂质清晰可见。负责人冯经理告诉记者，这些原料大部分是再生棉。业内所说的再生棉，指的是一些纺织厂的各种下脚料、碎布片、线头等经过再梳理、再开花，就成了再生棉或者叫回收棉，这种棉花比新的棉花便宜。高阳及周边多家为毛巾厂生产纱线的企业，每家产量少则一百吨，多则数百吨，那么，这些再生棉，又是如何加工而成的呢？

在河北邯郸南井寨村，这里生产再生棉的原料让人震惊。厂子里的旧衣服堆积如山，有毛衣、外套、秋衣秋裤，甚至穿过的内衣、袜子等。在没有经过任何消毒程序后，经过机器绞碎、几道开花程序，旧衣服重新变成了棉花，同时，产品包装上，依然没有任何警示标志。

这些下脚料、甚至旧衣服加工的再生棉，没有标注任何产品信息及警示语，就卖到纱线厂做成了纱线，纱线上同样也不标注产品信息及警示语，就卖给了毛巾厂，最终做成毛巾。而对于原料中存在的各种问题，各环节的从业者都心知肚明。“这种不合格的毛巾，贴着符合国标的标签，通过中小超市、批发市场、电商等销往全国各地。”一位纺织品公司总经理告诉记者，这种达不到检测标准的毛巾 , 他们一年的销售额大概能卖到五千万元。