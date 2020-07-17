地震总是不期而遇！地震预警 App 究竟靠谱不

前几天，发生在唐山市古冶区的 5.1 级地震迅速在朋友圈内爆屏，尽管震级不大，但由于所处的位置特殊，再加上 44 年前那场举国震惊的唐山大地震，一下就把它推到了热搜榜首页。

朋友圈里流传的 7.12 唐山古冶地震场景

作为一名土生土长的唐山人，小编当时的确没有太多紧张的。正如朋友圈里所说，绝大多数唐山人对于地震其实早就有了群体免疫，一般的小震小灾也都能够淡然处之。唯一让人有点纠结的，就是下面这张——地震预警提示。

网上流传的电视所弹出的地震预警

地震预警并不算什么新鲜事，目前我们所用的 MIUI、VIVO 等主流安卓系统，其实都已经内置好了地震预警功能。而且由于这些厂商大多还有智能电视或电视盒子产品，因此即便使用其他设备（比如截图中的智能电视），也是可以收到提醒的。

MIUI 手机内置的地震预警功能

问题是…… 这个预警是分！地！区！的！作为 MIUI 的忠实用户，小编表示十分闹心。自己身处震中，反而是外地的网友最先看到消息，这个…… 分明不科学么！

MIUI 中的地震预警设置

平心而论，MIUI 的这个地震预警还是蛮全面的，除了可以提供地震波到来的预估时间外，还能同步提供震级预测、烈度预测、震感评估等信息。只是…… 目前只有国内几家大城市支持预警。

这是官方提供的已开通地震预警的城市列表（实际情况会比这个多一些）

其实除了系统自带的地震预警外，还有一些 APP 也提供了类似功能。尽管这些 APP 体积不大，但功能往往较系统内置的更全面。接下来我们就筛选两款比较有代表性的，向大家介绍一下。

1. 地震预警

这款 APP 与系统自带的地震预警很像，除了可以提供相关地震信息外，还能像 MIUI 预警一样，在地震波到来前发出全屏倒计时 + 高分贝声音提醒（自动使用最大音量）。首次使用时 APP 会确定你的位置，然后根据这个位置，计算出地震波的影响程度及预估到达时间。如果你当前距震中较远，则只进行记录不弹出提醒。

“地震预警”的演示画面

预警列表包含了所有近期发生过的地震，点击可以显示详情。详情页除了会介绍该地震的震级、烈度、经纬度外，还会弹出一个地图，图中会标注好你与震中的相对位置。红点代表震中、蓝点代表你当前所处位置、红圈则代表了受地震波及比较明显的地区。而且这款 APP 还很贴心地设计了 “白天 / 晚上 “的地震预警阈值，我们可以根据自身情况，分别定义白天和晚上的提醒程度（震级和烈度），以便更好地协调工作与休息。

APP 支持分开设置白天 / 夜间的预警阈值

当然作为一款第三方 APP，“地震预警”不可避免在很多地方会显得有些麻烦。其中最明显的，就是要将 APP 的自启动及后台权限打开，同时还要将它加入到系统白名单，以防被系统进程杀掉。而这些对于普通用户来说多少还是复杂了些。当然 APP 的优势也很明显，那就是预警范围不再局限于几个大中城市，国内绝大多数城乡都是可以接收。而且整个界面全程无广告，提醒内容也较系统内置更详尽。

2. 地震助手

“地震助手”也是一款地震预警软件，所不同的是，它除了可以提供国内预警外，还能提供国外预警。

“地震助手”的演示界面

和 “地震预警”一样，“地震助手”也有一个类似的震况清单页。其中有两点我认为设计得比较出色，一是通过颜色对震级进行标识（越红代表震级越高，蓝色则代表震级很小或无震感），另一点就是通过深浅不同的色圈来标注地震的影响范围。

“震区”功能

“震区图”也是地震助手的一项主打功能，通过地图可以直观地将所有震区显示出来，其中暖色代表中大震，蓝色代表轻微震。不过默认情况下，这个地图是没有经过筛选的，因此你会看到满屏满屏的地震区。实际操作时，我们需要点击右上角的 “筛选”图标，按 “国内 / 国外”、“发生时间”、“震级”等不同维度执行过滤，最终呈现出一张实用性极强的地震示意图。

APP 自带的 “应急工具箱 “

“地震助手 “集成了一个应急工具箱，内置有”指南针 “、”手电筒 “、”GPS 定位 “、”避险点导航 “四大按钮。尽管功能都很简单，但由于聚集在一起，一旦险情来临还是可以帮上不少忙！

和 “地震预警 “一样，这款 APP 也基本上没有广告（只有一个首页开屏广告）。但它没有像”地震预警 “一样的全屏提醒页面，这也是这款软件唯一一个遗憾！

写在最后

其实类似的 APP 在网上还有很多，功能也大同小异。只不过由于操作系统的限制，绝大多数都需要自行修改后台权限。而这对于很多用户来说，还是存在一定门槛的（不修改权限可能导致无法及时收到预警）。因此最好的方案，其实还是从系统厂商入手，将地震预警模块直接融入每款手机的系统中，并尽可能地覆盖更多城市，为抗震救灾争取更多时间！

希望这样的灾难再也不会出现！