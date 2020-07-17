Twitter 遭遇最严重安全事故：原来是黑客买通了内鬼

据国外媒体报道，Twitter 周三遭遇了该公司历史上最严重的一次安全破坏事件，而知情人士今日称，黑客之所以能够得手，主要是因为买通了一名 Twitter“内鬼”。

Twitter 周三晚间宣布，黑客通过获得 Twitter 员工凭证的控制权，劫持了包括民主党总统候选人乔 · 拜登（Joe Biden）、前总统巴拉克 · 奥巴马（Barack Obama）、真人秀明星金 · 卡戴珊（Kim Kardashian）和科技亿万富豪兼特斯拉创始人埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在内的账户。



对此，多位知情人士称，Twitter 的一位内部人士有着不可推卸的责任。与此同时，一些泄露的屏幕截图也证实了这一说法。

其中一位知情人士称：“我们使用了一名代表，他基本上为我们完成了所有的工作。”而第二位知情人士明确表示，黑客向这位 Twitter 内部人士支付了费用。

对此，Twitter 的一位发言人表示，该公司仍在调查是否有员工劫持了这些账户，或者是否有员工让黑客访问了相关工具。

知情人士称，黑客通过 Twitter 的一款内部工具劫持了这些账户。而根据一些屏幕截图，至少有一些账户因为使用该工具更改了相关联的电子邮件地址而被攻破。据悉，共有四位接近黑客社区的人士提供了这些屏幕截图。

如果该消息属实，这将是 Twitter 至少第二次遭遇 “内鬼”事件。去年年底，美国司法部曾指控两名 Twitter 员工向沙特阿拉伯国民提供 Twitter 账户的私人信息。

此次黑客攻击事件是 Twitter 历史上最严重的一次安全破坏事件，势必将对 Twitter 的声誉造成损害，但业内人士更加担忧的是，四个月后即将到来的美国总统大选，Twitter 可能面临更糟糕的局面。