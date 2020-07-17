美股全线收跌：苹果、微软跌逾 1%，道指跌超百点，科技股财报季拉开帷幕

7 月 17 日消息，据外媒报道，美国时间周四，美股收盘全线下跌。美国主要科技公司股价再次受挫，投资者消化了一批好坏参半的企业财报和经济数据。

道琼斯指数收于 26734.71 点，下跌 135.39 点，跌幅 0.5%，结束了连续四天的上涨势头。标准普尔 500 指数收于 3215.57 点，下跌 0.3%；纳斯达克综合指数收于 10473.83 点，下跌 0.7%。

微软和苹果的股价均下跌超过 1%，亚马逊下跌了 0.3%。将在股市收盘后公布第二季度财报的奈飞收盘上涨了 0.8%，但在财报公布数小时后，这家流媒体巨头的股价在盘后交易中一度下跌超过 11%。

大型科技股一直是今年美股表现最佳的板块，投资者押注它们的商业模式能够经受住新冠疫情引发的经济放缓。然而，本周它们却在苦苦挣扎。到目前为止，奈飞的股价本周下跌了 3% 以上；与此同时，Facebook、亚马逊、Alphabet 和微软的股价也在下跌。

投行 Wedbush 分析师丹 · 艾夫斯（Dan Ives）指出：“未来几周，核心科技巨头将陆续公布财报。对于投资者来说，这将是关键的几周，他们将评估科技行业的商业模式在这场前所未有的新冠肺炎风暴中表现如何，并将成为半封锁时期总体消费者和企业支出趋势的关键晴雨表。”

美国企业财报季于本周开始，美国银行公布了好于预期的第二季度业绩。不过，由于该公司拨出 40 亿美元用于应对与新冠疫情相关的损失，该公司股价下跌了 2% 以上。

具体来说，在美股周四交易中，科技龙头股普遍下跌，苹果股价收于 386.09 美元，下跌 1.23%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1518.00 美元，上涨 0.29%；亚马逊收于 2999.90 美元，下跌 0.30%；微软收于 203.92 美元，下跌 1.98%；Facebook 收于 240.93 美元，上涨 0.27%；甲骨文收于 55.82 美元，下跌 1.41%；IBM 收于 124.01 美元，上涨 0.82%；奈飞（Netflix）收于 527.39 美元，上涨 0.79%；特斯拉收于 1500.64 美元，下跌 2.93%；推特（Twitter）跌 1.09%，优步（Uber）跌 1.40%；Lyft 跌 3.90%。

美股中的芯片龙头股涨跌不一，英特尔收于 59.14 美元，上涨 0.19%；英伟达收于 405.39 美元，下跌 0.90%；博通收于 311.34 美元，下跌 0.78%；德州仪器收于 132.18 美元，上涨 0.02%；高通收于 91.20 美元，下跌 1.46%；AMD 收于 54.92 美元，下跌 0.76%；美光科技跌 0.81%；应用材料公司涨 0.39%。

在美国上市的主要中概股普遍下跌，阿里巴巴收于 242.50 美元，下跌 2.69%；京东收于 61.71 美元，下跌 1.34%；拼多多收于 83.55 美元，下跌 2.05%；哔哩哔哩收于 42.54 美元，下跌 1.57%；好未来收于 72.64 美元，下跌 1.90%；爱奇艺收于 22.59 美元，下跌 1.87%；跟谁学收于 75.01 美元，下跌 2.11%；微博收于 35.90 美元，收平；新浪涨 1.00%；搜狐跌 3.24%；搜狗跌 3.80%；携程跌 3.96%；前程无忧跌 1.10%；汽车之家跌 2.11%；58 同城涨 0.14%；蔚来跌 4.29%；金山云跌 4.69%。

上周，美国首次申请失业救济人数略超过预期。美国劳工部表示，上周共有 130 万美国人申请失业救济，而道琼斯估计的首次申请人数为 125 万。

不过，美国 6 月份零售额环比增长了 7.5%，超出了道琼斯公司 5.2% 的预期。在此之前，美国 5 月份的零售额环比增长了 17.7%，超过了预期，是有记录以来的最大月增幅。