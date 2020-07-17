Twitter：黑客未获取用户密码，现无需重置

Twitter 表示，虽然黑客借助周三的大规模攻击假冒几位著名用户发送了推文，但用户的密码并未在这一过程中被盗。

“没有证据显示攻击者获取了密码。”Twitter 在周四的更新中写道，“我们目前不认为您有必要重置密码。”

过去 30 天更改过密码的部分用户可能仍然无法访问自己的帐号，但这并不意味着这些帐号遭到入侵。

周三的黑客攻击影响了一些名人帐号，包括美国民主党总统候选人乔 · 拜登（Joe Biden）、前总统巴拉克 · 奥巴马（Barack Obama）和特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）。黑客入侵这些帐号的目的是进行比特币诈骗，他们假冒这些名人要求人们向其捐款，以换取更大金额的回报。

Twitter 周三晚间表示，此次黑客攻击是一次 “协同的社交工程攻击”，主要目标是 Twitter 员工。黑客可以因此入侵该公司的部分内部系统，以及部分著名用户的帐号。这也迫使 Twitter 暂时禁止认证帐号发送任何推文。

Twitter 表示，该公司将采取 “重要措施，在调查进行过程中限制访问内部系统和工具”。Twitter 仍在调查攻击的实施方式，但并未披露是否有其他与这些帐号有关的信息（如私信）遭到泄露。

美国政客很快呼吁 Twitter 披露更多信息。“虽然不法分控制名人帐号的时间不长，但这表明这种媒体环境存在令人担忧的漏洞。”民主党参议员、参议院情报委员会副主席马克 · 沃纳（Mark Warner）说。美国联邦调查局也在调查此次攻击事件。