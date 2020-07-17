VirtualBox 6.1.12 发布，开源虚拟机

VirtualBox 6.1.12 现已发布。VirtualBox 是一款功能强大的 x86 虚拟机软件，它不仅具有丰富的特色，而且性能也很优异。

该版本是一个维护版本，修复和 / 或添加了以下项目：

UI：修复了 Log-Viewer search-backward 图标

Devices：BusLogic SCSI 控制器仿真的修复和改进

Serial Port：修复了 FIFO 数据处理中的回归问题

Oracle Cloud Infrastructure 集成：实验性的新型网络附件，允许本地 VM 像在云中运行一样运行

API：访客控制功能中改进的资源管理

VBoxManage：修复 “snapshot edi”子命令的命令选项解析

VBoxManage：修复了处理无效输入时 “VBoxManage internalcommands repairhd”的崩溃（错误#19579）

Guest Additions，3D：新的实验性 GLX 图形输出

Guest Additions，3D：修复了释放 texture objects 的问题，这可能导致 guest 崩溃

Guest Additions：修复了当文件被映射并使用的 Linux 内核介于 4.10.0 和 4.11.x 之间时，写入共享文件夹上的文件不会反映在主机上的问题

Guest Additions：修复了 32 位 Windows 8 及更新版本的共享文件夹驱动程序，在极少数情况下刷新写入映射到内存中的文件时返回的错误。

Guest Additions：提高 VMSVGA 图形控制器的尺寸调整范围

Guest Additions：解决了在运行时检测 guest 添加 ISO 的问题

Guest Additions：修复了 Windows GA 安装程序的德语翻译编码。

变更日志：https://www.virtualbox.org/wiki/Changelog