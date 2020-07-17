白宫经济顾问：TikTok 预计将作为美国公司运营

7 月 17 日消息，据外媒报道，美国当地时间周四，白宫经济顾问拉里 · 库德洛 (Larry Kudlow)表示，由于美国对短视频平台 TikTok（抖音海外版）处理数据安全性的担忧日益加剧，他预计 TikTok 将从中国母公司字节跳动剥离出来，作为美国公司独立运营。

库德洛称，将 TikTok 与其母公司剥离将是比封禁这款应用更好的选择。本月早些时候，美国国务卿迈克 · 蓬佩奥 (Mike Pompeo)威胁要禁止这款应用。库德洛说：“我们还没有做出最终决定，但我认为 TikTok 可能退出在中国运营的控股公司，作为独立的美国公司运营。”

库德洛没有具体说明 TikTok 的所有权是否会在拟议的结构下发生变化。当被问及美国公司是否可能收购 TikTok 时，他拒绝置评。

当被问及库德洛的评论时，TikTok 发言人表示，公司不会 “参与市场猜测”，并重申了上周的一份声明，指出字节跳动正在 “评估其 TikTok 业务结构变化”，并致力于保护用户的隐私和安全。

在此之前，白宫幕僚长马克 · 梅多斯 (Mark Meadows)于当地周三表示，美国政府正在研究 TikTok 等社交媒体应用程序带来的国家安全风险，并预计将在未来几周采取行动解决这个问题。

周三，《纽约时报》援引知情人士的话报道，美国政府正在权衡根据《国际紧急经济权力法案》对 TikTok 等中国社交媒体服务采取行动，该法案赋予总统广泛的权力，可以惩戒公司以应对非同寻常的威胁。