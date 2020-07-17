道歉、整改、下架，315 曝光企业谁有诚意谁又不服？

16 日晚，央视 3·15 晚会曝光了一大批侵害消费者权益的企业，涉及衣食住行用等方面。这些企业是如何 “玩弄”消费者的，都什么来路？被曝光后它们做了何种回应，又将受到什么惩罚？

衣——穿过的内裤袜子制毛巾，牵出恒源祥

说出来你可能不信，你的毛巾是别人穿过的袜子、内裤制作而成的。

据央视曝光，金浩阳毛巾，永亮毛巾等用便宜的纱线加工，达不到国家标准。用来制作毛巾的纱线都是用再生棉制成的。

金浩阳毛巾被指用再生棉制作。牵出恒源祥。金浩阳纺织官网截图。

业内所说的再生棉，指的是一些纺织厂的各种下脚料、碎布片、线头等经过再梳理、再开花，就成了再生棉。而再生棉的原料有旧衣服、毛衣、外套、秋衣秋裤，甚至穿过的内衣、袜子等。

为什么这样干？有从业者曝出了其中的隐秘：“正规的棉花一吨 16000 多元，14 支纱线的下脚料多便宜，但脱毛率没一个达标的。” 据央视援引一位纺织品公司总经理的话称，这种达不到检测标准的毛巾，他们一年的销售额大概能卖到 5000 万元。

被曝光后，有网友称，“闻所未闻。太可怕了。” “我说我的毛巾为什么老掉毛，洗后还发黑。”

截至发稿时，中新网记者在淘宝、京东、拼多多等电商平台上搜索 “永亮毛巾”、“金浩阳毛巾”等关键词，已搜索不到相关产品。

企查查显示，金浩阳纺织是一家毛巾生产商，集纺、织、染、整为一体，有包含方巾、童巾、中巾、面巾、浴巾等 300 多个品种，1000 多种花色的超宽产品线，旗下有浩阳、佳洁丽品牌。金浩阳纺织执行董事为董耀辉，持股保定金浩阳纺织品有限公司 60%。

值得注意的是。金浩阳纺织官网显示，该公司是恒源祥 (集团)联合体工厂。恒源祥暂未对此回应。

恒生源公司详情。图片来源：企查查截图

食——海参水 “深”，汉堡不 “保”

央视曝光恒生源等企业海参养殖过程中，整箱放敌敌畏，养殖厂旁边大量敌敌畏空瓶。另外，行业人士透露，因为北方海参质量好，价格高，而南方海参养殖快，很多海参都是南方养殖冒充北方海参销售，“市场里面，80% 是我们南方海参。”

如果说海参离普通消费者比较远 (网友：贫穷让我远离海参陷阱)，那汉堡总吃过吧。汉堡王宣称 “食物新鲜”，但实际执行中，很自然地吩咐员工将临期面包更换保质期标签，第二天做成汉堡卖给顾客。即便到了食物容易发霉变质的夏天，保质期照改不误。

16 日晚间，汉堡王中国公司发微博致歉，表示立即成立工作组，对报道中提及的江西南昌餐厅停业整顿调查，全力配合政府部门进行调查，并对该事件进行严肃处理并引以为戒。

目前，被曝光的汉堡王南昌市红谷滩天虹店、南昌王府井店和铜锣湾店 3 家门店在大众点评的搜索页中已经消失。

据黑猫投诉平台数据，截至目前，汉堡王有效投诉量 541 件，已回复 523 件，已完成 437 件。消费者投诉问题涉及吃出异物、订单无法退款等。

而恒生源参销售上，中新网记者发现，京东、天猫、拼多多等电商平台已搜索不到恒生源海参。

值得注意的是，央视也指出，这样的案例不是个案。“除了恒生源，没曝光的海参品牌你敢吃吗？”记者在电商网站上发现，大量的海参在出售中。

天眼查显示，我国 1.1 万家海参养殖企业。地域上看，海参企业是山东省最多，超过 7000 家，占全国相关企业总量的 50.18%。其中，青岛市即墨区有相关企业 600 余家。辽宁省的相关企业数量位居第二位，相关企业数量超过 3000 家，占比为 22.91%。

恒生源是其中一个典型企业。企查查显示，青岛恒生源生态农业有限公司注册基金 4000 万元，企业最终受益人和实际控制人为杨国萍，该企业因农业承包合同纠纷等被起诉 22 起。

资料图。中社记者 张炜 摄

住——万科精装修房变 “水帘洞”

吃的海参大不了以后不买了，但房子作为大额消费品，不是你说退就能退的。据央视曝光，广州万科尚城业主验房时，新房做蓄水试验，楼下卫生间 “秒变水帘洞”，高达 146 户出现漏水情况。

在浙江杭州春秋华庭小区有些业主还发现煤气严重泄漏。地暖开了没两三天，地板居然变黑了。

而开发商给出的方案是边验房、边收房、边维修的 “强制收房”，煤气泄漏是因为管道没装好，无需担心。

网友调侃，“估计是按照孙悟空住的水帘洞设计的吧。”“地板发黑很有可能是地暖漏水造成的。”“触目惊心，人一辈子的心血，买到了这种房子。”

对此，万科 16 日晚间向中新网表示，广州万科尚城项目于 2018 年 11 月开始交付，部分房屋出现渗漏引发客户投诉。针对上述问题，公司高度重视，调集技术力量成立专项小组，开展整改与维修。截至 2019 年 6 月 30 日，该问题已经整改完毕。“对于因产品质量给客户带来的困扰与麻烦，我们深表歉意。”

同类问题的还有不少企业，据黑猫投诉平台搜索结果显示，涉及精装房的有效投诉共有 224 件。涉及包括中海地产、保利地产、万科、绿地集团等多家平台。

行——宝骏 560 高速上失去动力，投诉无门

如果说房子维修后还可以继续住，起码不会要人命，那车子要是在高速上失去动力，你怕不怕？

据央视曝光，宝骏 560，一度被车主们戏称为 “神车”，变速箱屡屡出现问题。广东中山杨先生更换了只开了一年的宝骏 560 的变速箱后，不到 4 个月，车子在高速上又突然失去动力。车子被召回维修，5 个月后，变速箱再次出现问题，故障频发。

让消费者更气的是，修也修不好，一旦超过三包期限还得自掏腰包。2018 年 3 月，上市仅 3 年的宝骏 560 汽车突然宣布停产，如今找厂家投诉无门。

上汽通用五菱的声明

针对被曝光的问题，16 日晚，上汽通用五菱发声明称，已成立专项工作组对此事展开调查，此次央视报道的为 2017 年 6 月 29 日 - 2017 年 11 月 30 日生产的 19680 台宝骏 560DCT1.5T 中的部分车辆。

上汽通用五菱还表示，现已开设 “宝骏 560DCT 专属热线”，进行专人沟通与服务，承诺将不惜代价，对用户遇到的产品质量问题负责到底。

据黑猫投诉平台数据，截至目前，宝骏汽车有效投诉量 35 件，已回复 16 件，已完成 6 件。消费者投诉问题主要涉及车辆质量问题，故障频发，售后难。

天眼查风险信息显示，上汽通用五菱汽车股份有限公司注册资本约 17 亿元，法定代表人为陈虹，公司涉及多项法律诉讼，其中多数为买卖合同纠纷和产品责任纠纷。

央视 315 晚会曝光宝骏汽车变速箱问题，黑猫投诉上关于变速箱问题的车企还有，上汽大众、上汽通用汽车、jeep 等，他们对于投诉的态度都很消极。例如有用户反映：购买的斯柯达速派汽车在质保期内 出现了顿挫失速，变速箱故障等问题，要求更换变速箱总成却未得到反馈。还有投诉途观 L 变速箱换挡异响，挂倒挡异响抖动。

学——趣头条虚假广告泛滥，嗨学网退费难

央视还曝光了一批互联网企业存在的问题，在 “趣头条”上，充斥着许多虚假宣传疗效的广告，例如一款属于压片糖果的普通食品，它的宣传却号称：“比伟哥还好使，一粒恢复男人本色”。

一家自称是趣头条的广告核心授权代理商的广州天拓网络技术有限公司负责人林经理称，就算没有资质，天拓也可以开户，帮助投放广告。一个子虚乌有的产品，杜撰的故事，夸张疗效的广告轻易登上了趣头条。

趣头条发声明。图片来源：趣头条

对此，趣头条回应，正在对平台涉及的广告进行全平台彻查，一旦发现相关问题，坚决严厉清查和封禁。有意思的是，央视还没具体列举趣头条详细的问题，趣头条就公开发了声明。网友：一看就是样板回应，没诚意。

据黑猫投诉平台数据，截至目前，趣头条（商家名称）有效投诉量 189 件，已回复 96 件，已完成 65 件。消费者投诉问题涉及拉新提现、虚假广告等。

有用户在黑猫投诉上反映：通过趣头条广告购买的话费充值卡存在着虚假宣传的问题，”无法在运营商充值成功 “。

目前，趣头条疑似在各大安卓应用商店下架，包括华为应用商店、应用宝等，但苹果 App Store 暂未下架。

另外，嗨学网退款难问题也受到央视关注：有数百封投诉嗨学网的邮件，销售当面说一套，协议背后签一套，一旦交了钱，当学员们发现上当受骗要求退钱时，嗨学网的投诉部门则会拿出协议，否定之前销售们的各种口头承诺。

被曝光后，嗨学网发布声明称，涉事子公司即日起立刻、全面停业整顿。公司所有部门开展严格自查，一经发现，严肃处理。

据黑猫投诉平台数据，截至目前，嗨学网有效投诉量 1735 件，已回复 1596 件，已完成 1151 件。消费者投诉问题涉及虚假销售、拒绝退费等。

据媒体报道，北京市朝阳区市场监督管理局称，将立即对北京嗨学网教育科技股份有限公司和北京嗨学卓奥教育科技有限公司进行调查，对调查属实的违法行为将一查到底，严厉惩处。

用——手机窃贼插件，可传走全部短信

央视还曝光了网友比较关注的隐私泄露问题，上海氪信信息技术有限公司和北京招彩旺旺信息技术有限公司两家公司的 SDK 插件，都存在在用户不知情的情况下，偷偷窃取用户隐私的嫌疑，涉及国美易卡、遥控器、最强手电、全能遥控器、91 极速购、天天回收、闪到、萝卜商城、紫金普惠等 50 多款手机软件。

其中一款名为 “美的空调遥控器”的应用软件亦位列其中。

对此，美的空调官方微博 16 日晚回应称，这款应用软件并非美的空调以及美的美居所开发的官方应用软件。同时，美的空调已经成立专项打假小组，正在追查软件开发者，必将追究其法律责任。美的美居 App 官方微博随后也对此发表了同样的声明。