内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

严重安全漏洞！Rust 团队决定撤销 Crates package API

2020/7/17 9:03:04来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：懒猫评论：

Rust 安全响应工作组发布了一个安全公告称，其在调查有关影响 crates.io Web 应用程序中令牌生成的安全问题时，发现了另一个影响 crates.io API 令牌的漏洞。因此，出于谨慎考虑，该团队决定撤销所有现有的 API 密钥。

想要在实践中利用这两个漏洞是非常不切实际的，而且我们也还没有发现该漏洞已在野外被利用的证据。但出于谨慎考虑，我们选择撤销所有现有的 API 密钥。您可以在 crates.io/me 上生成一个新的 API 密钥。

Rust 方面表示，一直以来，用于 crates.io 的 API 密钥都是使用 PostgreSQL 随机函数生成的，但该函数并不是一个加密安全的随机数生成器。这意味着从理论上讲，攻击者可以观察到足够的随机值来确定随机数生成器的内部状态，并使用此信息来确定以前创建的 API 密钥，直到最后一次数据库服务器重启为止。

同时作为调查的一部分，其还发现了软件包的 API 密钥是以纯文本格式存储。这意味着，如果攻击者破坏了数据库，那么他们将具有所有当前令牌的 API 访问权限。

目前，为了缓解这一漏洞，Rust 团队称，其已经推出了一种加密安全的随机数生成器，并实现了用于将令牌存储在数据库中的 hashing。

Rust 团队列出的有关时间线显示：其于 7 月 11 日收到了这一漏洞报告；7 月 14 日则部署了修补程序，并撤销了现有令牌，同时公开披露了该问题。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Rust

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    