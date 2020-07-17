内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

金融时报：美国考虑将字节跳动列入 “实体清单”，禁用 TikTok

2020/7/17 9:03:54来源：凤凰科技作者：箫雨责编：微尘评论：

据《金融时报》报道，美国白宫正在考虑将抖音海外版 TikTok 列入黑名单，实际上阻止美国人使用这款热门短视频应用。这是白宫正在考虑的选项之一，旨在阻止 TikTok 上的个人数据被获取。

抖音海外版 TikTok

三位知情人士称，白宫正在仔细考虑的一项提议就是把 TikTok 母公司（字节跳动）列入美国商务部的 “实体清单”。此举将使得美国公司为 TikTok 提供技术变得格外艰难。这一限制涵盖了软件，意味着苹果和其他应用商店将无法通过他们的平台提供 TikTok 更新。

一位美国政府高级官员称，“实体清单”是正在讨论的措施之一。美国政府正在权衡如何确保其他国家无法获取美国人的个人数据。该官员称，美国政府将在一个月内得出结论。

该官员还表示，美国政府意识到 TikTok 备受公众欢迎，因此也在审视是否存在一种方法，既能让人们使用 TikTok 又能保护美国人的私人数据不被获取。

美国政府还在考虑引用 1977 年《国际紧急经济权力法》(IEEPA)，把 TikTok 视为美国国家或经济安全的一个 “不寻常和特别威胁”。尽管 IEEPA 允许美国政府使用实体清单选项，但它也为其他限制 TikTok 选项奠定基础。

白宫不予置评。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：字节跳动实体清单

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    