金融时报：美国考虑将字节跳动列入 “实体清单”，禁用 TikTok

据《金融时报》报道，美国白宫正在考虑将抖音海外版 TikTok 列入黑名单，实际上阻止美国人使用这款热门短视频应用。这是白宫正在考虑的选项之一，旨在阻止 TikTok 上的个人数据被获取。

抖音海外版 TikTok

三位知情人士称，白宫正在仔细考虑的一项提议就是把 TikTok 母公司（字节跳动）列入美国商务部的 “实体清单”。此举将使得美国公司为 TikTok 提供技术变得格外艰难。这一限制涵盖了软件，意味着苹果和其他应用商店将无法通过他们的平台提供 TikTok 更新。



一位美国政府高级官员称，“实体清单”是正在讨论的措施之一。美国政府正在权衡如何确保其他国家无法获取美国人的个人数据。该官员称，美国政府将在一个月内得出结论。

该官员还表示，美国政府意识到 TikTok 备受公众欢迎，因此也在审视是否存在一种方法，既能让人们使用 TikTok 又能保护美国人的私人数据不被获取。

美国政府还在考虑引用 1977 年《国际紧急经济权力法》(IEEPA)，把 TikTok 视为美国国家或经济安全的一个 “不寻常和特别威胁”。尽管 IEEPA 允许美国政府使用实体清单选项，但它也为其他限制 TikTok 选项奠定基础。

白宫不予置评。