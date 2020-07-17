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正式批准！Fedora 33 桌面版本默认使用 Btrfs 文件系统，代替 EXT4

2020/7/17 9:09:10来源：开源中国作者：局长责编：懒猫评论：

Fedora 工程和指导委员会 (FESCo)正式批准了允许 Fedora 33 桌面变体（版本）默认使用 Btrfs 文件系统，而不是现有的默认 EXT4 或其他替代方案。

要注意的是，此项变更只适用于 Fedora 33 桌面版本，比如 Fedora Workstation。

事实上，建议 Fedora 默认使用 Btrfs 文件系统的提案十年前就已提出，不过直到将于今年秋季发布的 Fedora 33 才得以实现。

这项变更要求 Fedora 桌面版本使用 Btrfs 并以 “透明的方式”体验现代文件系统的功能。官方则表示希望增加新的功能，同时减少处理磁盘空间耗尽等情况所需的专业知识。Btrfs 通过设计理念很好地适应了这个角色，这也是促使他们选择 Btrfs 作为默认方案的原因之一。

Btrfs 提供了 CoW 快照、透明文件系统压缩 ( transparent file-system compression)、SSD 存储优化、原生 RAID 功能以及其他各种 EXT4 没有提供的现代功能。其他一些已经表现出来的对 Fedora 的 “好处”包括更好的低磁盘空间处理、Btrfs 的广泛校验、通过 cgroups2 进行适当的 I/O 隔离、在线伸缩功能，以及更简单的复杂存储阵列设置。

Fedora 此举让它与 openSUSE/SUSE 一起成为少数几个默认使用 Btrfs 的 Linux 发行版之一。推动这一变化的是部分 Fedora 开发者以及来自 Facebook 和其他 Btrfs 利益相关的工程师。

Fedora 开发者仍在评估可能的透明文件系统压缩和其他功能，这些功能或将在 Fedora 33 中启用。现在 FESCo 已经正式批准，但在发布之前仍需观察是否会出现任何问题，否则有可能会恢复使用 EXT4。

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关键词：Fedora

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