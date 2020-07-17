正式批准！Fedora 33 桌面版本默认使用 Btrfs 文件系统，代替 EXT4

Fedora 工程和指导委员会 (FESCo)正式批准了允许 Fedora 33 桌面变体（版本）默认使用 Btrfs 文件系统，而不是现有的默认 EXT4 或其他替代方案。

要注意的是，此项变更只适用于 Fedora 33 桌面版本，比如 Fedora Workstation。

事实上，建议 Fedora 默认使用 Btrfs 文件系统的提案十年前就已提出，不过直到将于今年秋季发布的 Fedora 33 才得以实现。

这项变更要求 Fedora 桌面版本使用 Btrfs 并以 “透明的方式”体验现代文件系统的功能。官方则表示希望增加新的功能，同时减少处理磁盘空间耗尽等情况所需的专业知识。Btrfs 通过设计理念很好地适应了这个角色，这也是促使他们选择 Btrfs 作为默认方案的原因之一。

Btrfs 提供了 CoW 快照、透明文件系统压缩 ( transparent file-system compression)、SSD 存储优化、原生 RAID 功能以及其他各种 EXT4 没有提供的现代功能。其他一些已经表现出来的对 Fedora 的 “好处”包括更好的低磁盘空间处理、Btrfs 的广泛校验、通过 cgroups2 进行适当的 I/O 隔离、在线伸缩功能，以及更简单的复杂存储阵列设置。

Fedora 此举让它与 openSUSE/SUSE 一起成为少数几个默认使用 Btrfs 的 Linux 发行版之一。推动这一变化的是部分 Fedora 开发者以及来自 Facebook 和其他 Btrfs 利益相关的工程师。

Fedora 开发者仍在评估可能的透明文件系统压缩和其他功能，这些功能或将在 Fedora 33 中启用。现在 FESCo 已经正式批准，但在发布之前仍需观察是否会出现任何问题，否则有可能会恢复使用 EXT4。