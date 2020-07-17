Twitter 被黑客攻击前已有账号买卖灰产：2500 美元拥有一个账户

据外媒报道，在周三黑客攻陷 Twitter 并对一些高知名度账户造成损害之前，就有人在灰色市场网站上发布了账户售卖广告。这个灰色网站专门为一些热门网站的账户交易提供便利，热门网站包括 Twitter，还有 Netflix、Instagram、Minecraft 等。

广告卖家承诺，只要花费 250 美元，他们就会把链接到一个 Twitter 帐户的电子邮件泄露给买家。而只要花费 2500 美元，买家就可以拥有该帐户，并保证买家满意。

发布的广告声称：“如果您没有收到邮件 /@，那么不管什么原因，您都将得到全额退款。”这则广告上还用 @符号描述了 Twitter 账户。

以色列公司 Hudson Rock 将这则广告的截图提供给了媒体。该公司负责监控网络论坛上的被盗凭证和数据泄露。这则广告表明，Twitter 目前的状况并不太好——这个广告的出现正是一个早期迹象。

Twitter 公司目前仍在因为这个大量 VIP 账户被劫持事件而心有余悸。这些被劫持的 VIP 账户包括了真人秀明星金 · 卡戴珊（Kim Kardashian）、饶舌歌手坎爷 · 维斯特（Kanye West）、亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯和微软联合创始人比尔 · 盖茨等人的账户。

尽管本次黑客攻击的细节受到关注，并且正被 Twitter 和 FBI 调查，但关于黑客攻击的消息早早就在一个游戏玩家和 Instagram 账户交换者论坛上传播——这说明这起事件很可能与低级网络犯罪有关，而非国家级的攻击行动。

“这看起来不像是一个精密复杂的黑客组织，”Hudson Rock 的首席执行官罗伊 · 卡西（Roi Carthy）说。

帐户交易论坛 OGUsers 的一名管理员证实了广告截图的真实性，他告诉媒体，在论坛的管理者意识到发生了什么事后，他们立即冻结了发布广告的用户账号。

他并补充说，该网站明确禁止交易经由黑客攻击而获得的账户。理论上，像 Twitter 和 Instagram 这样的社交媒体公司是禁止交易账户的，但这名管理者表示，互联网公司可以 “选择何时执行这一规定”，这种做法被广泛接受。

卡西说：“如果真是一个比较复杂的攻击的话，那就是在操纵股市了。”