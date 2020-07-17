央视 315 点名嗨学网骗钱，销售狂言「什么大风大浪没见过」

在线培训「野蛮生长」可休矣。

生活中，不少人都想利用回炉重造或考证镀金的机会，让人生有多一种可能。一些培训机构打着教育的招牌，却趁机干着令人不耻的勾当。

2019 年初，成都的潘女士就被一家线上培训机构的广告所吸引。其声称只要通过培训，就能稳拿国家一级注册消防工程师证，然后每年都能获得一笔 8 万到 10 万的挂靠费。

贵州的小维看到这里，也没抵御住这类广告的诱惑。她果断花了 5998 元购买了类似的网络课程。

可结果，二人的如意算盘都落入了机构设计好的销售圈套。直到报名缴费之后，她们才得知自己压根没有考试资格，而且退费也成了难题。对外，其号称是远程网络职业教育「领跑者」。可是学员一旦交钱报名，就陷入了一种进退两难的境地。

一年后，迟来的央视 315 晚会揭穿了培训机构嗨学网销售和售后为了收钱敛财，沆瀣一气，用尽招数来欺瞒和对付消费者。昨日晚间，嗨学网回应称，已成立特别工作组，目前正在对相关事件展开调查，对涉事子公司进行停业整顿。截至目前，官网电话无人接听，嗨学网法人电话已经设置了呼入限制。

交钱容易退钱难

眼下，所有的在线教培机构都要解决获客和转化的问题。为了招揽更多的学员，嗨学网在广告文案上下足了功夫。例如「每天 30 分钟就能挑战 20 万年薪」，一般人看到这么诱人的广告，很难不为之所动。

广告是为了获客，销售则负责订单转化。在嗨学网旗舰销售团队，主管号召他们可以承诺 100% 保障报名，100% 保障成功率，100% 兼职挂靠大口径走起。这是销售为了签单，做出的虚假承诺。

有销售还对学员大放厥词：「没关系，反正我们公司这么大，什么都可以帮你搞定，什么大风大浪我们变见过。」

不少学员就是因为销售的各种事前承诺。例如没有报考资质没关系，他们可以提供代报名的服务，以便让学员顺利缴费。后知后觉的潘女士也是在中国人事考试网查询后，才发现自己没达到一级注册消防工程师的报考门槛。彼时，潘女士已经缴纳了 4498 元的培训费。

虽然嗨学网的销售期间一直保证代报机构绝对靠谱，但潘女士的报名信息一直没有通过。直到考试日期临近，潘女士不得不要求嗨学网全额退款。

同样不具备报考资质的小维也被销售忽悠得不轻，她比潘女士的报名费还贵 1500 元。她们表示，联系嗨学退款，工作人员要么是互相踢皮球，要么直接拒绝退款。

直到 2020 年 1 月，潘女士带着记者前往嗨学成都分中心，客户投诉部门仔细看了其提供的嗨学网销售的聊天记录后，才承认销售存在违规。不过，虽然承认嗨学网销售存在问题，但负责人却不同意全额退款。 双方僵持中，负责人还直言自己处理上千起合同，对于销售的各种承诺见怪不怪。」

最后，在潘女士的一再坚持下，对方勉强同意全额退款，但条件是必须签署一份和解协议，并要求潘女士不得在任何公开或者私下场合对此事的处理过程和结果进行宣传和讨论。此外，这名负责人还要求潘女士删除一些证据材料，面对如此苛刻的要求，潘女士无法接受，拒绝了退费条件。

销售路子野套路深

在任何情况下，机构都不愿意留下把柄或证据。嗨学网一方面要求销售特别注意沟通方式，尤其不能把代报名的话术通过公司官方系统留下证据。另一方面，在入职培训时，培训师特别告诫新员工，在付款时不要引导学员查看协议的具体内容。

一些学员透露，在报名之前嗨学网的销售会给出各种承诺，例如保过班会承诺 100% 退费，可当学员按照对方的承诺要求退费时，投诉部门则会无一例外地拿出开学网服务协议当作挡箭牌，表示口头承诺无效，以协议为准。

嗨学网客诉部门还特别告诉小维，学员在激活课程时，订单下方有一个嗨学网课程服务协议，协议中提示是否符合报名条件是学员的个人义务，更重要的是该协议取代双方先前的或现在的所有陈述建议、讨论和通讯，无论是口头的还是书面的。看到这样的规定，小维傻了眼，因为她清楚地记得，当初在激活课程时都是销售在代为操作，她只是点了付款选项。

经过一个月的反复投诉，嗨学网也只是退给了小维 80% 的费用，实际上不少嗨学网的学员都陷入了交钱容易退钱难的境地，仅在 315 晚会的邮箱就收到了数百封投诉嗨学网的邮件。

在嗨学网的销售现场，每次成交销售们都会激荡，有更大的单子成交还会加放礼炮。每成交一单，销售可以达到 6%~13% 的提成，在促销旺季不到一天就能达到 5000 多万的销售额。

据天眼查显示，嗨学网成立于 2010 年，已完成了 D 轮融资。最新一轮股权融资已于 2019 年 1 月完成，投资方为好未来战略投资部和慕华投资。而此前，嗨学网就一直备受学员投诉的困扰，屡次引发与学员的法律纠纷。公司曾在 2019 年 7 月 9 日，因「商品或者服务作虚假或引人误解的宣传」，被北京市工商行政管理局朝阳分局罚款 20 万元。此前两年，嗨学网也因同样的「虚假宣传」问题，被北京市工商行政管理局朝阳分局反复处罚 6 次，累计罚款共计 7 万元。

据中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，今年第一季度，全国在线教育平台的用户规模达到了 4.23 亿人，比 2018 年增长了 2.22 亿人，增长超过了 50%。很多在线教育平台的 MAU 突破了千万级人次。

据艾瑞咨询预测，我国在线教育的市场规模在 2022 年突破 5400 亿元。有评论认为，虽然疫情为在线教育提供了一次高速发展的机会，但任何产业能否走得更长远，不仅取决其是否能够满足消费者的需求，还要为消费者提供优质诚信的服务和商品，而不是靠虚假的宣传，夸大的承诺让消费者掉入的消费陷阱。这不但违背了在线教育的初衷，企业和品牌失信于消费者。

当然，真正让市场恪守诚信和服务的底线，需要在监管层面有一把强有力的戒尺，让企业和从业者重获敬畏之心。