苹果 AR 新专利曝出：眼睛控制眼镜，凝视放大视图

据国外媒体报道，苹果的一项新专利申请描述了一项技术，即用眼睛来控制增强现实（AR）眼镜。

该专利申请描述了眼球追踪技术，可通过眼珠转动、眨眼和凝视来实现眼睛控制设备，凝视几秒钟可能会自动触发放大视图。

苹果表示，这款眼镜可能会有一个触控界面，用户可通过 “触控方式来输入，比如点击输入和滑动输入”，并且还可通过语音助手 Siri 来控制。

该公司还表示，该专利不仅限于 AR 产品，它可以用在任何配备摄像头的设备上，但对于 AR 设备而言将更有用。

今年 5 月下旬，国外知名爆料人、分析师乔恩 · 普罗瑟（Jon Prosser）曾分享了一些关于传闻中的苹果 AR 眼镜的细节，其中包括名称、售价、功能等等。

普罗瑟表示，苹果将把这款 AR 眼镜称为 “苹果眼镜”（Apple Glass），这款眼镜的起价为 499 美元（约合 3542 元）。佩戴苹果眼镜时，用户将依靠手势来控制用户界面。

据悉，苹果最初计划在 2020 年第四季度或 2021 年第一季度发布 “苹果眼镜”，但新型冠状病毒大流行可能会影响这一计划。

5 月中旬，天风国际分析师郭明錤在一份给投资者的新报告中表示，苹果公司最早将于 2022 年推出其增强现实（AR）眼镜。此外，也有其它媒体表示，随着供应商加大研发力度，苹果的 AR 眼镜可能会在 2022 年推出。

本周，外媒报道称，苹果 AR 眼镜镜片已进入试生产阶段，但这种镜片的试生产并不意味着这款眼镜很快就会上市。

消息人士表示，这种镜片至少还需要一到两年才能实现量产。此前，有报道称，苹果的 AR 头盔和 AR 眼镜也至少还要两年时间才能发布。如果一切按计划进行，AR 头盔和 AR 眼镜应该会在 2022 年发布。