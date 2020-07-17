索尼 PS5 支持 AMD SmartShift 智能加速：CPU 可达 3.5GHz

近日，全新索尼 PS5 游戏主机已在不少地区的亚马逊商城上线，虽然还未正式上市开卖，但关于该机的更多细节信息也终于有了进一步的答案。现在有最新消息，近日有外媒发现该机在性能方面的多项突破主要都得益于 AMD 的 3A 智能加速。

据 Epic Games 首席执行官 TimSweeney 表示，全新的索尼 PS5 带来了革命性的存储解决方案，同时 AMD 为 PS5 的 CPU 和 GPU 都配备了名为 “SmartShift”的频率加速设计。这意味着 PS5 芯片的频率是可变的，其中 CPU 可达 3.5GHz、GPU 亦可飙升至 2.23GHz 。有开发者直言，“借助动态提升的频率，你可以在一些场景下，把体验做的更极致，这也为用户带来了不同于 PC 版本的体验，从长远来看，这绝对是值得推行的。”

其他方面，根据目前已知的消息，索尼 PS5 游戏主机将提供光驱和无光驱数字版两个版本，搭载 AMD 定制 8 核 Zen 2 CPU 3.5GHz (支持变频)。显卡为 RDNA2 架构的 AMD 定制款 GPU，频率最高 2.23GHz，支持每秒 10.28 万亿次浮点运算，支持 120Hz/8K 输出、3D 音效等，并可以直接向下兼容 PS4 游戏。

据悉，全新的索尼 PS5 游戏主机光驱版的价格为 499 美元，约合人民币 3530 元，无光驱数字版的价格为 399 美元，约合人民币 2825 元，如此来看该机的售价还是极具吸引力的。更多详细信息，我们拭目以待。