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氪信回应 315 曝光 SDK 事件：已启动调查，该技术去年年底已停用

2020/7/17 12:08:58来源：凤凰科技作者：-责编：微尘评论：

昨晚 315 晚会曝光 50 多款 APP 植入插件（SDK），在用户不知情的情况下，窃取用户隐私。据检测，这些 APP 的 SDK 来自上海氪信信息技术有限公司和北京招彩旺旺信息技术有限公司两家公司。

今日氪信针对该事件作出回应：3.15 晚会关于手机 APP 利用 SDK 技术造成用户隐私可能被留存的风险，氪信科技高度重视，就这一问题的影响已经成立调查小组，内部启动调查。此外，申明中提到，因内部评估 SDK 技术有被滥用的风险，在 2019 年年底前，氪信科技就已完全停用该技术。

虽然氪信称已停用 SDK 技术，但不能排除此前使用该 SDK 的客户还在使用。氪信主要为金融客户提供人工智能相关技术，包括工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行等，主要应场景在风控、营销、客服等领域。

据了解，氪信成立于 2015 年 12 月，于 2019 年 4 月完成 C 轮融资后，又进行了两轮战略融资和股权融资。在创业早期氪信曾于 2016 年 3 月获得真格基金天使轮投，于 2016 年 9 月获火山石领投的 A 轮融资、2017 年 4 月获得招商局创投领投的 B 轮。

其创始人朱明杰毕业于中国科学技术大学少年班系，并获得科大与微软亚洲研究院联合培养博士学位，后在德国马克思普朗克所从事博士后研究工作。此外他还是鹏城实验室双聘研究员、AI 青年科学家联盟 · 梧桐汇执行理事，香港中文大学（深圳）、复旦大学、佛罗里达大学等多所大学的访问教授。

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关键词：氪信SDK315晚会

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