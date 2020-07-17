爱立信公布财报：第二季度营收 61.22 亿美元，同比增长 1%

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▲ 爱立信
爱立信公司 (NASDAQ: ERIC)今天发布了截至 6 月 30 日的 2020 财年第二季度财报。
财报显示，按照国际财务报告准则 (IFRS)计算，爱立信第二季度净销售额为 555.78 亿瑞典克朗 (约合 61.22 亿美元)，较上年同期的 548.10 亿瑞典克朗增长1%；
归属于爱立信母公司股东的净利润为 24.52 亿瑞典克朗 (约合 2.70 亿美元)，较上年同期的 17.05 亿瑞典克朗增长44%。
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